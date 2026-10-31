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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Nos passos de Kaká e Çalhanoğlu: Rabiot escreve um capítulo excepcional com o Milan

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
A. Rabiot
Itália
França

Recorde histórico coroa o brilho do meio-campista francês

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Adrien Rabiot inscreveu seu nome entre a elite dos meio-campistas do Milan, depois de contribuir para o início arrasador com que o Rossonero abriu o dérbi da fúria, na noite deste sábado, pela décima rodada do Campeonato Italiano.

De acordo com as estatísticas da rede Opta, Adrien Rabiot se tornou o terceiro meio-campista na história do Milan a contribuir para pelo menos um gol em cinco partidas consecutivas no Campeonato Italiano, desde o retorno da competição ao formato de 20 equipes na temporada 2004-2005.

Rabiot contribuiu com 4 gols e 2 assistências ao longo da sequência atual, juntando-se a uma lista que inclui apenas dois nomes que vestiram a camisa do Milan: Hakan Çalhanoğlu em julho de 2020 e Kaká entre outubro de 2004 e maio de 2008.

O Milan surpreendeu seu rival com dois gols nos primeiros dez minutos de jogo, marcados por Christian Pulisic aos 4 minutos e Adrien Rabiot aos 10 minutos, antes de o primeiro tempo terminar com a vantagem do Rossonero por 3 a 1, com Bastoni marcando para a Inter (aos 22) e Diego Moreira para o Milan (aos 43).

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