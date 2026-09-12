A maldição do Al-Hilal atingiu o artilheiro da Liga Jawwy de Elite (o Campeonato Saudita Sub-21), antes do confronto contra o Al-Taawoun pela Roshn League.

O Al-Hilal visita o Al-Taawoun, neste sábado, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Roshn League saudita.

O Al-Taawoun disputa a partida em condições difíceis, já que não conquistou nenhuma vitória na atual temporada da Roshn League saudita, tendo somado apenas 3 empates e 3 derrotas, o que deixa seu saldo em 3 pontos, ocupando a décima quarta posição na tabela de classificação.

Essas condições se tornaram ainda mais difíceis, depois de confirmada a ausência do atacante marroquino Abderrazak Hamdallah, por causa da lesão que sofreu durante o confronto contra o Al-Fateh, no último sábado, na quinta rodada da Roshn League.

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Esperava-se que Bassem Al-Ourayni atuasse como atacante do Al-Taawoun, na ausência de Hamdallah, porém ele também se lesionou, e vai desfalcar o time por um período que pode chegar a cerca de um mês e meio.

O Al-Taawoun afirmou, em comunicado por meio de sua conta oficial no "X": "Os exames realizados no jogador Bassem Al-Ourayni comprovaram que ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito".

O Al-Taawoun esclareceu que seu jovem atacante "precisa de um programa de tratamento e reabilitação que se estende de 4 a 6 semanas".

Vale lembrar que Bassem Al-Ourayni foi o artilheiro da primeira edição da Liga Jawwy de Elite, na temporada passada, depois de marcar 20 gols, o que levou o técnico sérvio Zarko Lazetic a promovê-lo ao time principal.

Desde o início da atual temporada, o jogador de 22 anos disputou 6 partidas pelo Al-Taawoun, entrando em todas como reserva, mas não conseguiu marcar nem dar assistência para nenhum gol.