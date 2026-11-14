Nos passos de Ferguson e com as ideias de Bielsa: Pochettino tem a chave para o retorno do Manchester United?

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Mauricio Pochettino não precisou pensar muito quando lhe pediram para escolher três treinadores da Premier League sob o comando dos quais gostaria de ter jogado. O técnico argentino não hesitou, nem foi atrás de vários nomes que refletissem a diversidade de suas experiências; em vez disso, escolheu um único nome e o repetiu três vezes: "Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson".

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Aquela resposta não foi apenas uma cortesia a uma lenda do Manchester United, mas a expressão de uma admiração antiga por um treinador que deixou uma marca excepcional na história do futebol inglês e se tornou um modelo a ser seguido na construção de equipes, na conquista de vitórias e na manutenção da competitividade por muitos anos.

E hoje, Pochettino se encontra diante da oportunidade de se aproximar desse legado, após assumir o comando técnico do Manchester United, em uma missão que não se limita a melhorar os resultados, mas se estende a redefinir a identidade de uma equipe que perdeu muitas de suas características desde a saída de Ferguson em 2013.

Mas o paradoxo é que o treinador argentino não chega com uma filosofia totalmente estranha às ideias que Michael Carrick tentou aplicar durante sua última experiência com a equipe. Ambos acreditam no futebol ofensivo e rápido, nas movimentações flexíveis e no aproveitamento dos espaços, mas a diferença pode estar nos detalhes que construíram o sucesso de Pochettino e tiraram de Carrick a capacidade de dar continuidade ao seu projeto.

Ferguson: a inspiração que acompanha Pochettino

A admiração de Pochettino por Sir Alex Ferguson não nasceu do momento nem está ligada à sua chegada ao comando do Manchester United, mas remonta a muitos anos de sua carreira como treinador.

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Em 2023, durante uma entrevista à rede "Sky Sports" enquanto comandava o Chelsea, o treinador argentino falou de sua grande estima por Ferguson, relembrando também as memórias do encontro entre eles durante o período em que dirigia o Tottenham.

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E seis anos antes disso, Pochettino teve a oportunidade de almoçar com o lendário treinador, em um encontro que ele descreveu como um dos momentos marcantes de sua carreira.

E disse: "Quando eu era jovem, e nos primórdios da minha carreira como treinador, Ferguson sempre foi minha fonte de inspiração e minha primeira referência. Quando você tem a oportunidade de passar duas horas com alguém considerado o maior treinador da história do futebol, não há como não aproveitar cada instante".

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E desde a aposentadoria de Ferguson, o Manchester United sofreu para encontrar a figura técnica capaz de conciliar a conquista de vitórias com a preservação da identidade da equipe.

As visões se dividiram dentro do clube e entre sua torcida sobre qual deveria ser a prioridade para levar a equipe de volta ao topo. Há quem considere que a vitória deve vir antes de qualquer outra consideração, enquanto outros defendem a necessidade de resgatar o estilo de jogo associado aos melhores períodos do clube, baseado na iniciativa, no ataque, na velocidade e na pressão sobre os adversários.

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E passaram pela equipe treinadores com filosofias diferentes, além de nomes que, como jogadores, estiveram ligados à era Ferguson, mas nenhum deles conseguiu apresentar a equação perfeita que conciliasse resultados e identidade.

E é aí que se destaca a importância da chegada de Pochettino, que possui uma referência tática clara, além de sua profunda admiração pelo legado deixado por Ferguson, o que pode torná-lo capaz de unir duas escolas que por muito tempo pareceram contraditórias dentro de Old Trafford.

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O enigma Carrick: quando os pontos fortes se transformam em ponto fraco

O Manchester United sob o comando de Michael Carrick apresentou um conjunto de resultados positivos, e a equipe se mostrou em diversos momentos com uma imagem ofensiva convincente, chegando a encerrar a temporada passada com um nível que nenhuma outra equipe da Premier League conseguiu acompanhar.

Mas por trás desse brilho havia um problema tático que Carrick não conseguiu resolver de forma sustentável, relacionado à capacidade da equipe de impor seu estilo quando se via obrigada a ter a posse e a controlar o andamento do jogo.

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Os números revelam um aspecto importante desse dilema; nas partidas em que o United teve a posse de bola abaixo de 50% sob o comando de Carrick, a equipe sofreu apenas uma derrota e venceu 62% desses confrontos, em um total de 13 partidas.

Em contrapartida, sua taxa de vitórias caiu para 36% quando teve a posse de bola e impôs seu controle sobre o jogo. Esses números demonstram que o United era mais perigoso quando deixava ao adversário a oportunidade de avançar e, em seguida, aproveitava os espaços atrás de suas linhas por meio das rápidas transições ofensivas.

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E isso se adequou às características de vários jogadores da equipe, especialmente os atacantes que sabem lidar com os espaços e com o jogo direto, além de ter conferido à linha defensiva uma maior proteção, depois que a equipe se tornou capaz de aproveitar os erros dos adversários em vez de carregar a responsabilidade de criar o jogo o tempo todo.

Da mesma forma, a habilidade de Casemiro nas bolas paradas desempenhou um papel importante ao oferecer à equipe soluções ofensivas adicionais, especialmente diante de adversários que se apoiam no bloqueio defensivo, um dos problemas que ficaram claramente evidentes ao longo da temporada atual.

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E quando o United estava à frente no placar, o adversário se via obrigado a arriscar e a avançar em busca do empate, fazendo surgir os espaços de que os jogadores de Carrick precisavam para lançar seus contra-ataques.

Essa receita era eficaz, mas não era suficiente para construir uma equipe que disputasse os grandes títulos de forma regular.

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O projeto que não se completou: a posse de bola como palavra-chave

A ambição de Carrick era maior do que apenas depender dos contra-ataques, pois ele queria transformar o Manchester United em uma equipe capaz de controlar a bola e de construir as jogadas a partir de trás com passes curtos e precisos.

O treinador inglês inspirou-se em algumas de suas ideias no trio de meio-campo do Paris Saint-Germain, buscando aprimorar a maneira de construir o jogo e atrair o adversário para determinadas zonas antes de superar sua pressão e avançar em direção ao seu gol.

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A ideia se baseava em atrair o adversário e, em seguida, aproveitar os espaços que ele deixava atrás de si, acelerando o ritmo do jogo assim que a equipe chegasse às zonas adequadas, de acordo com o que informou a "BBC Sport".

Mas a execução dessa filosofia esbarrou em um problema antigo que o Manchester United enfrentou em experiências anteriores, seja com Ole Gunnar Solskjaer ou com Erik ten Hag, que é a transição de uma equipe que sabe jogar nos espaços para uma equipe capaz de criar esses espaços por conta própria diante de adversários fechados.

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E é justamente isso que torna a missão de Pochettino interessante; ele não precisa necessariamente abrir mão dos princípios ofensivos que Carrick tentou aplicar, mas sim dar-lhes um enquadramento tático mais claro e disciplinado.

A escola Bielsa: o ataque direto não significa abrir mão da bola

Pochettino descreveu sua filosofia de treinador como baseada na necessidade de que sua equipe seja a parte que toma a iniciativa nas partidas, por meio da pressão alta contínua, do grande esforço físico e da vitalidade e dinâmica nas movimentações.

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O treinador argentino se considera um dos discípulos de seu compatriota Marcelo Bielsa, sob o comando de quem já atuou, e foi influenciado por suas ideias relacionadas à pressão, à distribuição e à movimentação constante sem bola.

E é possível encontrar um modelo próximo dessa escola na experiência de Andoni Iraola na Premier League, pois ele também adota as ideias de Bielsa, apoiando-se em um futebol vertical que busca chegar ao gol da forma mais rápida possível.

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A importância dessa filosofia reside no fato de que ela não significa abrir mão da posse de bola nem apoiar-se na defesa recuada, mas sim usar a bola de forma ofensiva e eficaz, de modo que os passes se tornem um meio de chegar às zonas de perigo e não apenas uma ferramenta para manter as taxas de posse.

E esse aspecto se alinha em grande medida à cultura futebolística que esteve associada ao Manchester United durante a era Ferguson, quando a equipe buscava constantemente impor seu ritmo, pressionar o adversário e atacar com velocidade assim que recuperava a bola.

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Também traz à mente alguns traços do Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp, quando a velocidade, a pressão e a transição direta da defesa para o ataque eram elementos essenciais na construção de uma equipe capaz de competir.

A experiência com a seleção dos Estados Unidos: a liberdade organizada de que o United precisa

A última experiência de Pochettino com a seleção dos Estados Unidos ofereceu um modelo claro da evolução de suas ideias táticas, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio entre a liberdade ofensiva e a organização coletiva.

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Em vez de impor um posicionamento fixo a todos os jogadores, o treinador argentino concedeu aos atletas da seleção um espaço maior para se movimentar e trocar de posição, mantendo um número limitado de jogadores encarregados de funções específicas dentro da estrutura tática.

O objetivo disso era confundir as equipes que se apoiam na defesa posicional, ao obrigar seus jogadores a tomar decisões constantes sobre quais espaços deveriam cobrir.

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E graças à liberdade de movimentação, os meio-campistas da seleção dos Estados Unidos passaram a ser capazes de aparecer nos espaços entre as linhas defensivas dos adversários e de receber a bola em situações confortáveis que lhes davam tempo suficiente para tomar a decisão adequada.

Além disso, a proximidade numérica entre os jogadores no meio-campo ajudou na execução de passes curtos e precisos, que atraíam o adversário em direção à bola, antes de aproveitar os espaços resultantes de sua movimentação.

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Ao mesmo tempo, as movimentações sem bola contribuíam para ampliar o campo e criar corredores ofensivos, permitindo levar a bola aos atacantes diante de um número limitado de defensores.

E os passes em profundidade atrás da linha defensiva foram uma das ferramentas mais destacadas em que Pochettino se apoiou, pois o veloz atacante Folarin Balogun aproveitou os espaços resultantes da pressão dos adversários e os transformou em oportunidades e gols.

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E é aqui que fica evidente a clara semelhança entre as ideias de Pochettino e o que Carrick tentou aplicar no Manchester United, especialmente no que diz respeito à flexibilidade no meio-campo, aos passes curtos e ao aproveitamento dos espaços atrás da defesa do adversário.

Mas a diferença não está apenas nas ideias, e sim na capacidade do treinador de transformá-las em um sistema completo que não perde o equilíbrio quando as condições da partida mudam.

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A organização: o elo perdido na experiência de Carrick

Pochettino já havia resumido sua filosofia de treinador em uma frase clara quando disse, em 2014: "Minha filosofia se baseia em dar aos jogadores um estilo mais livre, mantendo uma boa organização".

E essa frase parece ser a chave para entender o que o treinador argentino pode oferecer ao Manchester United. A liberdade ofensiva não significa que os jogadores se movimentem sem regras, assim como a flexibilidade tática não significa abrir mão do posicionamento e das responsabilidades defensivas.

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O sucesso dessa filosofia exige a existência de uma estrutura clara que defina como os jogadores devem se movimentar, quais espaços devem ser aproveitados, qual o momento adequado para pressionar e qual o mecanismo que permite à equipe fazer a transição do ataque para a defesa sem perder o equilíbrio.

Na primeira metade da experiência de Carrick, o United se mostrou com uma imagem ofensiva e proativa, apoiando-se em uma pressão intensa com quatro jogadores na linha de frente, dentro de um esquema mais próximo do 4-2-4.

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E esse estilo dava à equipe a oportunidade de recuperar a bola perto do gol do adversário, mas, ao mesmo tempo, carregava um grande risco, por deixar espaços atrás da linha de pressão.

E com a capacidade dos adversários de ler as movimentações e lidar com a pressão, começou a surgir a dificuldade de adaptação da equipe aos diferentes cenários, e o United perdeu parte de sua eficácia ofensiva.

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Também pareceu que o nível físico da equipe recuou gradualmente, depois de ter chegado a um bom estado durante o período final do trabalho do treinador anterior, Rúben Amorim, ainda que aquele período tenha registrado um calendário de jogos menos sobrecarregado devido à ausência das participações europeias.

E aqui Pochettino será chamado a resolver dois problemas ao mesmo tempo: elevar o nível de condicionamento físico e transformar a pressão alta de um mero ímpeto coletivo em um sistema organizado capaz de se manter ao longo de toda a partida.

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O verdadeiro teste: os atacantes conseguirão resolver o dilema das defesas fechadas?

A missão de Pochettino não se limita a aprimorar a forma de pressionar ou a melhorar o processo de construção do jogo, mas se estende a encontrar soluções ofensivas diante das equipes que recuam para suas zonas defensivas e fecham os espaços para os jogadores do Manchester United.

E o Brighton, sob o comando de Fabian Hürzeler, oferece um modelo que confirma que a pressão alta e a posse de bola ainda são capazes de alcançar o sucesso na Premier League, depois que a equipe ocupou a segunda posição na tabela de classificação, registrando a quarta maior média de posse após dez rodadas.

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Mas chegar a esse nível exige um grande trabalho tático e físico, sobretudo porque os adversários se tornaram mais capazes de lidar com os estilos de pressão intensa, em comparação com o que era a situação uma década atrás, quando Pochettino construiu seu sucesso com o Tottenham.

E a partir daí, a capacidade do treinador argentino de desenvolver suas ideias e de acrescentar novas soluções ao seu estilo se tornará um fator decisivo na definição do destino de sua experiência com o United.

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Também caberá a ele investir nas qualidades de seus atacantes e dar-lhes a liberdade necessária para se movimentar e aproveitar os espaços, sem comprometer o equilíbrio coletivo.

E Cole Palmer oferece um exemplo claro da importância desse ponto, depois de ter vivido uma de suas melhores temporadas na Premier League sob o comando de Pochettino no Chelsea.

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E o jogador disse sobre seu ex-treinador: "Ele me deu a confiança e a liberdade de me movimentar em qualquer lugar do campo, onde eu posso aplicar meus pontos fortes".

E o Manchester United possui um conjunto de atacantes capazes de apresentar níveis destacados, mas o sucesso deles com Pochettino dependerá de sua capacidade de tomar a iniciativa, de criar soluções individuais e de aproveitar os espaços que o sistema ofensivo proporciona.

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Pochettino diante da oportunidade de resgatar o legado de Ferguson

Do ponto de vista técnico, Pochettino parece próximo dos valores futebolísticos que construíram o sucesso do Manchester United na era Ferguson; ele acredita na pressão, na iniciativa e no ataque rápido, mas não quer que esses princípios se transformem em padrões rígidos que limitem as capacidades dos jogadores.

E, ao mesmo tempo, ele possui mais experiência do que Carrick em lidar com as grandes equipes, em construir sistemas táticos e em gerir jogadores de qualidades individuais destacadas.

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E Pochettino disse, ao falar de sua filosofia no Tottenham, que "o mais importante é criar uma estrutura tática que dê conforto aos jogadores e lhes permita demonstrar suas verdadeiras capacidades".

E esse é o desafio que o aguarda em Old Trafford; pois o Manchester United precisa de um treinador que dê liberdade a seus jogadores, mas que não os deixe sem orientação, e que lhes peça para pressionar e atacar, mas que lhes ofereça a organização que os protege da exposição.

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E se Pochettino conseguir elevar os índices físicos, aprimorar os mecanismos de pressão e dar a seus jogadores soluções variadas diante das defesas fechadas, poderá alcançar o que Carrick não conseguiu e recolocar a equipe no caminho da disputa.

Já se fracassar em encontrar as soluções adequadas quando o United se vir obrigado a ter a posse e a criar as oportunidades, poderá se encontrar diante do mesmo cenário que derrubou projetos de treinadores anteriores dentro do clube.

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Afinal, o Manchester United não precisa apenas de um novo treinador que repita as velhas ideias, mas de uma figura capaz de transformar essas ideias em um sistema bem-sucedido.

E, entre a admiração de Pochettino por Ferguson e a influência de Bielsa, ele parece ter as ferramentas necessárias para tentar resgatar a identidade do United. Mas a diferença entre a inspiração e o verdadeiro sucesso continuará dependendo daquilo que ele for capaz de apresentar dentro de campo.