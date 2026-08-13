Nos passos de Al-Mawlid: Musab Al-Juwair entra para a lista de ouro da Roshan

Musab Al-Juwayr deixou sua marca em um número histórico do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League), depois de começar como titular pelo Al-Qadsiah contra o Al-Shabab, pela primeira rodada da competição.

O técnico irlandês Brendan Rodgers decidiu escalar o mago do meio-campo entre os titulares, permitindo-lhe cravar sua marca em um número histórico que o colocou em uma lista de ouro do Campeonato Saudita.

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Segundo a rede de estatísticas de futebol "Opta", Musab Al-Juwayr disputou a sua 100ª partida no Campeonato Saudita, isso com as camisas de Al-Hilal, Al-Shabab e Al-Qadsiah.

A rede esclareceu que Al-Juwayr se tornou o segundo jogador mais jovem a chegar a 100 partidas no Campeonato Saudita, isso aos 23 anos e 54 dias, ficando atrás de Fahad Al-Muwallad, lenda do Al-Ittihad, que fez isso aos 22 anos e 67 dias.

Vale lembrar que Al-Juwayr é um dos principais destaques do futebol saudita no meio-campo, tendo iniciado sua trajetória nas categorias de base do Al-Hilal antes de ser promovido ao time principal e emprestado ao Al-Shabab, sendo depois vendido ao Al-Qadsiah no início da temporada passada.