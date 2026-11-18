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Bernd Neuendorf elogiou Philippe Diallo e garantiu ao candidato europeu à presidência da FIFA o apoio da Federação Alemã de Futebol (DFB).

"Sua concepção do cargo e seus valores diferem claramente dos do atual ocupante do posto", afirmou o presidente da DFB em comunicado da entidade: "Queremos um futebol diferente, um futebol melhor. Queremos uma FIFA que sirva ao futebol no interesse de todas as federações filiadas. Por isso, apoiamos Philippe Diallo com muita convicção."

Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), enfrentará o presidente da FIFA, Gianni Infantino, na eleição durante o congresso da entidade mundial, em março de 2027. Infantino está sob pressão após o fracasso do plano de ampliar a participação de investidores privados nas principais competições da FIFA, como a Copa do Mundo. Além de Diallo, o japonês Kozo Tashima anunciou sua candidatura, enquanto o ex-jogador do Tottenham Ramon Vega manifestou sua ambição de ocupar o cargo.

"Philippe Diallo defende um futebol que assume responsabilidades e enfrenta com determinação os desafios do futuro. Eu o conheço bem e o admiro muito, tanto como pessoa quanto como ocupante de cargos importantes no futebol", ressaltou Neuendorf: "Mantemos um contato regular, próximo, de confiança e amizade. Ele tem grande experiência no futebol internacional e goza de grande prestígio na família do futebol europeu."

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O vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke, acredita "absolutamente" que Diallo tem uma chance real contra Infantino, conforme disse à agência Sport-Informations-Dienst: "Trabalhamos muito bem juntos no Comitê Executivo da UEFA, também de forma colaborativa. Pessoalmente, ele é uma pessoa muito agradável."