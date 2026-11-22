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Nic Woltemade confirma a boa fase com mais um gol pela Juve. Ele também dá uma força a um companheiro de equipe.

Na vitória por 4 a 0 sobre o Venezia FC , Nick Woltemade cede um pênalti ao companheiro Randal Kolo Muani. Depois, o atacante da Juventus explica o motivo.

O jogador da seleção alemã entrou no intervalo da vitória expressiva sobre o lanterna da Serie A e abriu a sequência de gols do segundo tempo aos 53 minutos. Ele também deu a assistência para Teun Koopmeiners marcar o segundo gol, aos 59.

Após mais um gol, de Juan Cabal, aos 65 minutos, a Juventus teve um pênalti marcado a seu favor aos 69, depois que Kolo Muani caiu na área do Venezia. Woltemade pegou a bola e esperou na marca da cal pela autorização do árbitro. Quando ela veio, porém, o ex-atacante da Bundesliga entregou a bola a Kolo Muani, que aceitou o presente e converteu sem dificuldade.

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"Da última vez, ele me deu a bola; nós dois precisamos de confiança", explicou Woltemade à DAZN depois da partida. "Se temos a chance de ajudar um ao outro, nós ajudamos. Não quero bancar o 'bom moço' por ter dado a bola a ele. Para mim, foi algo totalmente normal. Ele é um cara legal. Cobrou o pênalti e converteu."

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De fato, o ex-jogador do Frankfurt havia feito um gesto parecido por Woltemade no fim de outubro, no empate com o Stade Rennes pela Liga Europa. Na ocasião, Kolo Muani deixou o alemão cobrar um pênalti, que Woltemade converteu para fechar o placar em 2 a 2.

Quantos gols Nick Woltemade marcou pela Juventus?

Contra o Venezia, Woltemade marcou apenas seu segundo gol no Campeonato Italiano, em dez jogos. Na Liga Europa, soma três gols em quatro partidas. Ao todo, são cinco gols em 16 jogos por todas as competições. Ele também deu quatro assistências.

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Com a vitória, a Juventus segue próxima das posições que dão vaga à Liga dos Campeões. Após 12 rodadas, a Velha Senhora tem 21 pontos, mas já está 11 atrás da líder Lazio.

"É uma vitória importante. Depois da pausa para as seleções, é sempre difícil voltar ao ritmo. Sabíamos que seria um jogo duro, mas acho que jogamos muito bem no segundo tempo e marcamos em momentos importantes", disse Woltemade, destacando a melhora recente da equipe de Turim.