A seleção da França ainda sofre com as consequências da dolorosa derrota para a Espanha (2 a 0), na noite de terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa teve um desempenho muito modesto diante da Espanha, que dominou de ponta a ponta durante os 90 minutos, embora muitas previsões apontassem para a vitória dos Bleus, considerando seu desempenho ao longo de toda a Copa do Mundo.

A seleção francesa se prepara para enfrentar a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, na madrugada do próximo domingo, mas a frustração domina a todos no elenco dos Bleus.

Um membro da comissão técnica da seleção francesa disse ao jornal “L’Équipe”: “Vocês acham que eles querem disputar essa partida? Claro que não, essa equipe veio aqui com outro objetivo”.

Já outro acrescentou: “Eles estão revoltados por serem obrigados a jogar”.

O site “Foot Mercato”, citando o jornal “L’Équipe”, divulgou detalhes das horas que se seguiram à derrota para a Espanha, quando alguns jogadores não conseguiram dormir e voltaram a assistir à partida, o que aumentou ainda mais sua decepção.

Kylian Mbappé foi o mais afetado, segundo fontes consultadas pelo jornal, e um membro da delegação francesa declarou: “Todos estão sofrendo muito, mas acho que Kylian é quem mais sofre”.

Nem o discurso do técnico Didier Deschamps após a partida nem a solidariedade da comissão técnica conseguiram aliviar a tristeza de Mbappé, e, embora a partida contra a Inglaterra ainda tenha grande importância pessoal para o astro do Real Madrid devido à sua disputa com Lionel Messi, capitão da Argentina, pelo título de artilheiro da atual edição da Copa do Mundo (8 gols para cada um), sua participação na Copa do Mundo já chegou ao fim em sua mente.

Segundo o jornal L’Équipe, diz-se que Mbappé não compreendeu bem o motivo pelo qual não seguiu as instruções no segundo tempo contra a Espanha, especialmente depois que Deschamps pediu que jogassem individualmente para evitar a pressão sobre eles.

Já Ousmane Dembélé, que também teve um desempenho ruim, teria se sentido frustrado com a falta de apoio ao pressionar o jogador com a bola.

Mas, para Didier Deschamps, esse não era o cerne da questão: o técnico e sua comissão técnica expressaram seu pesar principalmente pela falta de precisão técnica da seleção francesa ao longo de toda a partida, o que contrastou fortemente com o desempenho superior da Espanha, que lhes permitiu exibir seu estilo de jogo.