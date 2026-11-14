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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images
Emanuele Tramacere
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Noruega x País de Gales 0 a 0 AO VIVO

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Acompanhe ao vivo Noruega x País de Gales, penúltima partida de ambas as seleções no Grupo 4 da Liga A da Nations League.

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Noruega-País de Gales abre a 5ª rodada do grupo 4 da Liga A da Nations League 2026/2027, com início às 18h no Ullevaal Stadion, em Oslo. Tanto para Haaland e seus companheiros quanto para os comandados de Craig Bellamy, a partida já é decisiva para manter viva a esperança de alcançar a Dinamarca, segunda colocada, e de avançar à fase final do torneio como melhor segunda colocada, atrás de Portugal, já classificado.

NORUEGA-PAÍS DE GALES: ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA

Noruega-País de Gales 0-0

Gols: -

NORUEGA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa; Odegaard; Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

PAÍS DE GALES (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Davies, DaSilva; James, Ampadu, Cullen, Wilson; Johnson, Koumas. Técnico: Craig Bellamy.

Árbitro: Derevinskyi (UKR)
Cartões amarelos: -
Expulsos: -

NORUEGA-PAÍS DE GALES: GOLS E PRINCIPAIS LANCES

0' Início da partida no Ullevaal Stadion, em Oslo, às 18h

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GRUPO 4 DA LIGA A: CLASSIFICAÇÃO ANTES DA PARTIDA
Portugal 12
Dinamarca 6
País de Gales 3
Noruega 3

Written byEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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