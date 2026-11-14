Noruega x País de Gales 0 a 0 AO VIVO

Noruega-País de Gales abre a 5ª rodada do grupo 4 da Liga A da Nations League 2026/2027, com início às 18h no Ullevaal Stadion, em Oslo. Tanto para Haaland e seus companheiros quanto para os comandados de Craig Bellamy, a partida já é decisiva para manter viva a esperança de alcançar a Dinamarca, segunda colocada, e de avançar à fase final do torneio como melhor segunda colocada, atrás de Portugal, já classificado.
NORUEGA-PAÍS DE GALES: ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA
Noruega-País de Gales 0-0
Gols: -
NORUEGA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa; Odegaard; Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
PAÍS DE GALES (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Davies, DaSilva; James, Ampadu, Cullen, Wilson; Johnson, Koumas. Técnico: Craig Bellamy.
Árbitro: Derevinskyi (UKR)
Cartões amarelos: -
Expulsos: -
NORUEGA-PAÍS DE GALES: GOLS E PRINCIPAIS LANCES
0' Início da partida no Ullevaal Stadion, em Oslo, às 18h
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GRUPO 4 DA LIGA A: CLASSIFICAÇÃO ANTES DA PARTIDA
Portugal 12
Dinamarca 6
País de Gales 3
Noruega 3