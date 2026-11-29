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Nordin Amrabat não deixou que a idade apagasse sua paixão pelo futebol e roubou a cena com um retorno excepcional aos holofotes, ao marcar um gol histórico no Campeonato Holandês na vitória do Utrecht por 4 a 3 sobre o ADO Den Haag, fora de casa, pela 14ª rodada.

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O jogador de 39 anos precisou de apenas 6 minutos para abrir o placar. Ele arrancou com a bola desde o meio de campo em uma bela jogada individual, deixou para trás o zagueiro Milan Hoek e finalizou entre as pernas do goleiro Kilian Nikiema, colocando o Utrecht na frente logo no início da partida.

Gol coloca Amrabat nos livros de história

O valor do gol não se limitou ao fato de ter saído cedo, mas também ao feito excepcional alcançado por Amrabat, que voltou a marcar no Campeonato Holandês pela primeira vez em 16 anos e se tornou o jogador mais velho a balançar as redes na história da competição, aos 39 anos.

A conquista veio na primeira vez que Amrabat foi titular pelo Utrecht desde sua chegada ao time e coincidiu com o início de uma nova fase no clube, já que o treinador interino Mark Otten assumiu o comando da equipe principal após a demissão do técnico anterior.

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O início forte do Utrecht, no entanto, não impediu os donos da casa de reagirem rapidamente: Yannick Eduardo empatou para o ADO Den Haag aos sete minutos, apenas um minuto depois do gol de Amrabat. Antes do intervalo, mais precisamente aos 42 minutos, Artem Stepanov recolocou os visitantes em vantagem, e o primeiro tempo terminou com o Utrecht vencendo por 2 a 1.

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No início do segundo tempo, Yoann Cathline ampliou a vantagem do Utrecht ao marcar o terceiro gol, mas o ADO Den Haag se recusou a desistir, e Evan Rottier diminuiu a diferença, mantendo a partida aberta a qualquer resultado.

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Stepanov voltou a marcar, anotando seu segundo gol na partida e o quarto de sua equipe, antes de Eduardo fazer seu segundo aos 66 minutos e recolocar os donos da casa no jogo.

Apesar das tentativas do ADO Den Haag de buscar o empate nos minutos restantes, o Utrecht segurou a vantagem, fechou a partida em 4 a 3 e somou três pontos preciosos fora de casa.