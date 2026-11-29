O jogador de 39 anos precisou de apenas 6 minutos para abrir o placar. Ele arrancou com a bola desde o meio de campo em uma bela jogada individual, deixou para trás o zagueiro Milan Hoek e finalizou entre as pernas do goleiro Kilian Nikiema, colocando o Utrecht na frente logo no início da partida.
Gol coloca Amrabat nos livros de história
O valor do gol não se limitou ao fato de ter saído cedo, mas também ao feito excepcional alcançado por Amrabat, que voltou a marcar no Campeonato Holandês pela primeira vez em 16 anos e se tornou o jogador mais velho a balançar as redes na história da competição, aos 39 anos.
A conquista veio na primeira vez que Amrabat foi titular pelo Utrecht desde sua chegada ao time e coincidiu com o início de uma nova fase no clube, já que o treinador interino Mark Otten assumiu o comando da equipe principal após a demissão do técnico anterior.
O início forte do Utrecht, no entanto, não impediu os donos da casa de reagirem rapidamente: Yannick Eduardo empatou para o ADO Den Haag aos sete minutos, apenas um minuto depois do gol de Amrabat. Antes do intervalo, mais precisamente aos 42 minutos, Artem Stepanov recolocou os visitantes em vantagem, e o primeiro tempo terminou com o Utrecht vencendo por 2 a 1.
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Sete gols e emoção até os instantes finais
No início do segundo tempo, Yoann Cathline ampliou a vantagem do Utrecht ao marcar o terceiro gol, mas o ADO Den Haag se recusou a desistir, e Evan Rottier diminuiu a diferença, mantendo a partida aberta a qualquer resultado.
Stepanov voltou a marcar, anotando seu segundo gol na partida e o quarto de sua equipe, antes de Eduardo fazer seu segundo aos 66 minutos e recolocar os donos da casa no jogo.
Apesar das tentativas do ADO Den Haag de buscar o empate nos minutos restantes, o Utrecht segurou a vantagem, fechou a partida em 4 a 3 e somou três pontos preciosos fora de casa.