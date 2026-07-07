Lionel Messi continuou a fazer história na Copa do Mundo, depois de liderar a Argentina a reverter o placar contra o Egito e conquistar uma vitória emocionante por 3 a 2 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, estabelecendo uma série de recordes inéditos.

Messi se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar gols em seis partidas consecutivas da fase eliminatória, além de ter estendido sua sequência de gols para nove partidas consecutivas no torneio, um feito sem precedentes.

O capitão da Argentina elevou sua contagem para 8 gols na edição atual, o maior número alcançado por um jogador nas primeiras cinco partidas de sua seleção em uma única edição da Copa do Mundo desde que Gerd Müller marcou 10 gols na Copa do Mundo de 1970, superando assim sua marca na Copa do Mundo de 2022 (7).

Além disso, Messi igualou o recorde estabelecido pelo lendário argentino Guillermo Stábili na primeira edição da Copa do Mundo, em 1930, que é o maior número de gols marcados por um jogador argentino em uma única edição da Copa do Mundo (8).

Além disso, Messi chegou a 7 gols nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, igualando o recorde de Pelé, e ocupando o quarto lugar na lista histórica, atrás de Kylian Mbappé (11), Leonidas e Ronaldo Nazário (8 cada um).

Quanto às assistências, Messi assumiu sozinho a liderança entre os jogadores com mais assistências na história da Copa do Mundo desde 1966, após elevar seu total para 9 assistências, ultrapassando Diego Maradona (8).

Além disso, tornou-se o primeiro jogador na história do futebol a dar uma assistência em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

Com seu gol e passe decisivo contra o Egito, Messi chegou a 30 participações em gols na Copa do Mundo, sendo 21 gols e 9 passes decisivos em 31 partidas.

O astro argentino também marcou mais um gol após completar 38 anos, tornando-se responsável por 47% de todos os gols marcados por jogadores com mais de 38 anos nos 96 anos de história da Copa do Mundo.

Messi foi eleito o melhor jogador da partida, após marcar um gol, dar uma assistência, chutar 5 vezes (incluindo duas tentativas no alvo), criar 6 chances, realizar 5 dribles bem-sucedidos e dar 4 cruzamentos precisos, recebendo uma nota de 9,49, de acordo com o site WhoScored.

A seleção argentina aguarda o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia para enfrentá-lo nas quartas de final.