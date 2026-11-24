Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O PSV retoma a fase de liga da Champions League nesta terça-feira, fora de casa, contra o Real Madrid. Peter Bosz divulgou os nomes dos 11 jogadores que começarão a partida às 21h, com uma vaga surpreendente para Paul Wanner.

Matej Kovar será o goleiro do PSV em Madri. Sergiño Dest, pela direita, e Filip Kostic, pela esquerda, serão os laterais dos visitantes. Lutsharel Geertruida e Armando Obispo formarão a dupla de zaga.

Com a lesão de Mauro, Wanner jogará no meio-campo do time de Eindhoven. O setor será completado pelo volante Kodai Sano e por Sven Mijnans.

Guus Til começará no comando do ataque, à frente de Ricardo Pepi na disputa pela vaga. Ivan Perisic terá a tarefa de criar jogadas pela direita, enquanto Ruben van Bommel começará pela esquerda.

Publicidade Publicidade

O PSV ganhou confiança no último sábado, pela Vriendenloterij Eredivisie. O líder não teve dificuldades contra o NEC e deixou Nijmegen com uma vitória expressiva por 4 a 1.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

O Real Madrid se safou em casa contra o Celta de Vigo. Carlos Espi marcou o gol da vitória por 2 a 1 a cinco minutos do fim. Com isso, o time de José Mourinho está três pontos atrás do líder FC Barcelona.

O gigante espanhol divide a liderança da fase de liga da Champions League, com 12 pontos em quatro vitórias. Apenas o Paris Saint-Germain somou a mesma pontuação.

Publicidade

O PSV ocupa a 24ª posição, suficiente para disputar uma rodada de classificação nos playoffs. O time de Eindhoven somou quatro pontos nos primeiros quatro jogos.

A escalação do Real Madrid também traz uma surpresa. Esperava-se que Jude Bellingham fosse titular, mas José Mourinho deu a vaga a Yan Diomandé. Com isso, Arda Güler passa a atuar no meio-campo.

Publicidade

Escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde; Militão, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler; Diomandé, Mbappé, Vinícius.

Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Wanner; Perisic, Til, Van Bommel.