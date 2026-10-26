Nome surpreendente lidera a cena: 4 técnicos na mesa do Manchester United para suceder Carrick

O Manchester United começou a estudar opções alternativas para assumir o comando técnico da equipe, diante das crescentes dúvidas sobre o futuro de Michael Carrick, após uma série de resultados negativos que aumentaram a pressão sobre o treinador inglês.

De acordo com fontes da rede "ESPN", o clube reavaliou a situação de Carrick após a derrota para o Bournemouth por 3 a 0 no estádio Old Trafford, no último domingo, poucos dias depois da queda diante do Como por 4 a 1 na Liga dos Campeões da Europa.

A equipe não conquistou nenhuma vitória nos últimos 8 jogos nas diferentes competições, ocupando a 16ª posição na Premier League, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

A lista de possíveis candidatos inclui Eddie Howe, ex-treinador do Newcastle United, e o alemão Julian Nagelsmann, ex-técnico da seleção da Alemanha, além de Kieran McKenna, ex-treinador do Ipswich Town, que deixou uma impressão positiva nos dirigentes do United durante as conversas com ele no verão de 2024, antes da decisão de manter Erik ten Hag.

Também se destaca o nome do italiano Antonio Conte, que deixou o Napoli no verão, já que as fontes indicam sua disposição de entrar em conversas com o clube inglês caso seja contatado.

A diretoria do Manchester United havia realizado uma avaliação de vários treinadores antes de conceder a Carrick um contrato de dois anos em maio, após seu sucesso durante o período em que assumiu o comando de forma interina.

Com a queda nos resultados, os relatos indicam que o clube se prepara para a possibilidade de dispensá-lo, apesar de nenhuma decisão oficial ter sido tomada até agora.

Após a derrota para o Bournemouth, Carrick afirmou que não sabe o que o futuro reserva, dizendo: "Compreendo totalmente a situação e, sinceramente, não espero nada específico, e continuarei trabalhando como de costume".