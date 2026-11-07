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imago-sport-1079261382.jpgXinhua
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Nome surpreendente como substituto de Hossam Hassan no comando da seleção do Egito

Egito
H. Hassan
A. Maher
Egito

É uma escolha certa?

Ali Maher, técnico do Ceramica Cleopatra, se aproximou de assumir o comando técnico da seleção do Egito, como substituto de Hossam Hassan, depois que a federação de futebol decidiu entregar a missão a ele, com o início das movimentações para a formação da nova comissão técnica, de acordo com o jornalista Ibrahim Fayek.

Fayek afirmou, por meio de sua página na rede "X", que os dirigentes da federação de futebol aguardam o fim da partida que Ali Maher disputa atualmente contra o Abu Qir na Copa do Egito, para se reunirem com ele e acertarem os detalhes de sua posse no cargo, além de definirem a formação da comissão auxiliar.

Espera-se que Ali Maher conte com o auxílio de Mohamed Abdelkarim em sua missão, enquanto a diretoria da federação de futebol deseja manter Mohamed Abdelwahed na nova comissão técnica.

Fayek havia revelado que a decisão de não dar continuidade a Hossam Hassan no cargo estava definida, afirmando que o anúncio oficial de sua saída seria na noite de hoje.

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Fayek escreveu em sua página oficial na rede social "Facebook": "Acabou. A decisão já foi tomada e será anunciada esta noite. Hossam Hassan não será o técnico da seleção do Egito".

Isso ocorre em meio ao agravamento das crises que cercam a comissão técnica no último período, depois que a federação de futebol emitiu um comunicado no qual conclamou os meios de comunicação e a torcida à calma e ao afastamento da escalada de tensões, afirmando que o interesse da seleção e sua estabilidade estão no topo de suas prioridades.

Esses desdobramentos também coincidiram com a decisão do Conselho Superior de Regulamentação da Mídia de proibir Hossam Hassan de aparecer na imprensa, em razão de questões que geraram polêmica fora do âmbito esportivo, além das pressões a que o técnico foi submetido após o desentendimento ocorrido entre ele e o capitão da seleção, Mohamed Salah, durante a pausa de outubro passado.

Os nomes de Ali Maher e Hossam El Badry haviam sido cogitados entre os candidatos a suceder Hossam Hassan, antes de os olhares se voltarem ao técnico do Ceramica Cleopatra, à espera do que resultará das negociações e da reunião prevista com os dirigentes da federação de futebol.

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