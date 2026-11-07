O jovem marroquino Younes Ider está prestes a disputar suas primeiras partidas pelo time principal do Paris Saint-Germain, depois que o espanhol Luis Enrique, treinador da equipe, decidiu incluí-lo na lista para o confronto diante do Troyes, neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Francês.

A lista do clube parisiense revelou a presença de Ider pela primeira vez entre os jogadores do time principal, em um passo que reflete o acompanhamento da comissão técnica à evolução do atleta de 18 anos, depois de apresentar atuações marcantes com o time reserva ao longo do último período.

A oportunidade surgiu em um momento oportuno para o jogador marroquino, coincidindo com a intenção de Luis Enrique de conceder descanso a alguns dos titulares e abrir mais espaço para as jovens promessas terem a chance de aparecer, o que abriu as portas para a inclusão de Ider no grupo.

Por outro lado, o marroquino Achraf Hakimi está ausente do confronto diante do Troyes por decisão da comissão técnica, depois que se decidiu poupá-lo até a próxima data Fifa, deixando a vaga marroquina na lista da equipe sem o lateral titular, com a presença do nome de Ider pela primeira vez.

Próximas partidas PSG Campeonato Francês 15:05 TRO Assistir

A importância do passo não se limita à presença do jogador na lista do time principal, mas representa a coroação de uma fase de evolução dentro da academia do clube parisiense, e a aproximação da realização do sonho de atuar por um dos maiores clubes da Europa, caso Luis Enrique lhe conceda a oportunidade de aparecer durante a partida.

Ider tem um histórico internacional com as seleções marroquinas de base, depois de ter vestido a camisa de Marrocos em diferentes categorias de idade, chegando à seleção sub-18, seguindo a chamar a atenção como uma das promessas nas quais o futuro do futebol marroquino aposta.

O confronto diante do Troyes continua sendo uma oportunidade excepcional para o jovem jogador transformar sua primeira convocação em um verdadeiro começo com o time principal, e confirmar sua capacidade de competir dentro do elenco do Paris Saint-Germain.