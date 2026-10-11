Nome inesperado lidera as avaliações do clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad

O sérvio Jan-Carlo Simic, zagueiro do Al-Ittihad, roubou os holofotes no clássico contra o Al-Hilal, após liderar as avaliações dos jogadores das duas equipes no site "SofaScore", superando o inglês Ollie Watkins, atacante do Al-Hilal, apesar da derrota do Al-Ittihad pelo placar de 2 a 3, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

Simic recebeu a nota 8,4, à frente por uma pequena diferença de Watkins, que obteve 8,3, apesar de sua contribuição nos três gols do Al-Hilal, ao marcar o segundo gol e dar as assistências para o primeiro e o terceiro, do brasileiro Gabriel Martinelli e do holandês Crysencio Summerville.

O português Rúben Neves, meio-campista do Al-Hilal, e o marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, ficaram na terceira posição empatados com nota 8 cada um, depois que o último marcou o primeiro gol do Al-Ittihad, enquanto Neves não contribuiu com gols.

O francês Theo Hernández, lateral-esquerdo do Al-Hilal, ficou em quinto com nota 7,8, enquanto Fares Abdi, lateral-esquerdo do Al-Ittihad, fechou a lista ao obter 5,8.