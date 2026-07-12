A Federação Senegalesa de Futebol acirrou as especulações sobre a identidade do novo técnico da seleção “Leões da Teranga”, após demitir o técnico Babi Thiaw na sequência da decepcionante eliminação da Copa do Mundo de 2026. Nesse contexto, o nome do astro francês de origem senegalesa Patrick Vieira surgiu como o principal candidato a assumir o cargo e liderar a fase de reconstrução.

O jornal francês “L’Équipe” revelou que vários tomadores de decisão dentro da Federação Senegalesa estão pressionando fortemente pela nomeação de Patrick Vieira como técnico da seleção, sucedendo Babi Thiaw, após a eliminação nas oitavas de final contra a Bélgica por 3 a 2 na prorrogação, resultado considerado totalmente aquém das expectativas da torcida senegalesa.

Espera-se que a Diretoria Executiva da Federação Senegalesa de Futebol realize uma reunião extraordinária no próximo sábado, na capital Dakar, para discutir a avaliação completa da participação da seleção na Copa do Mundo sediada pelos Estados Unidos, que terminou com uma eliminação precoce e decepcionante.

A reunião será dedicada à análise das causas do fracasso que pôs fim prematuramente ao sonho do Senegal, especialmente porque a seleção esteve muito perto de chegar às oitavas de final, depois de estar à frente da Bélgica por dois gols a zero até os 86 minutos, antes de sofrer três gols e ser eliminada do torneio de forma dramática.

Círculos dentro da Federação Senegalesa consideram que os erros individuais foram uma das principais causas da eliminação, com destaque para o erro grave do goleiro Mory Diao ao lidar com a bola, o que deu à seleção belga a oportunidade de voltar ao jogo e virar o placar, embora a partida tenha sido considerada a melhor do Senegal no torneio em termos de desempenho.

Ojornal “L’Équipe” esclareceu que o nome de Patrick Vieira conta com amplo consenso nos corredores da Federação, não apenas por sua experiência como técnico, mas também por sua estreita ligação com o Senegal, já que nasceu na capital, Dakar, e contribuiu para a fundação da Academia “Diambars”, considerada uma das principais academias de desenvolvimento de talentos do país.

Autoridades senegalesas acreditam que Vieira possui a personalidade e a experiência necessárias para reconstruir a seleção em um momento delicado, especialmente diante das circunstâncias pelas quais o país está passando e da necessidade de um projeto esportivo capaz de restaurar o prestígio dos “Leões da Teranga” no cenário continental e internacional.

Desde que deixou o cargo de técnico do clube italiano Genoa, em novembro de 2025, Vieira não está vinculado a nenhum clube, o que o torna disponível para assumir a função caso as partes cheguem a um acordo.

O ex-capitão do Arsenal inglês possui um histórico diversificado como técnico, tendo já comandado times como o New York City (EUA), o Nice (França), o Crystal Palace (Inglaterra), o Strasbourg (França) e, por último, o Genoa (Itália), o que lhe confere grande experiência em lidar com diversos ambientes do futebol.

A Federação Senegalesa anunciou oficialmente a demissão de Babi Thiaw de seu cargo após a eliminação da Copa do Mundo, depois que a seleção não conseguiu manter a vantagem contra a Bélgica, perdendo por 3 a 2 na prorrogação, apesar de estar ganhando por 2 a 0 até os últimos minutos do tempo regulamentar.

A Federação Senegalesa confirmou que realizará uma coletiva de imprensa amanhã, segunda-feira, para explicar os motivos da demissão de Babi Thiaw, apresentar uma avaliação da participação da seleção na Copa do Mundo e revelar os contornos da próxima fase e o plano para a escolha do novo técnico, em meio a grande expectativa quanto à possibilidade de anunciar o início das negociações oficiais com Patrício Vieira.