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Mudanças técnicas se desenham em uma das seleções marroquinas que buscam vaga no próximo torneio olímpico. Começou a se falar em uma reorganização da comissão técnica antes de um confronto decisivo contra o Senegal, em março de 2027, na corrida por uma vaga na Copa Africana de Nações Sub-23, que, por sua vez, classifica para os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.

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Segundo reportagens da imprensa marroquina, a Federação Marroquina de Futebol estuda incorporar Saïd Chiba à comissão técnica da seleção sub-23 do Marrocos. As reportagens apontam que já houve conversas iniciais sobre o movimento, mas sem decisão final até o momento. O ex-treinador pode tanto se juntar à atual comissão quanto assumir integralmente o comando técnico da equipe.

Esse caminho pode alterar a situação de Jamal Aït Ben Idir, atual treinador da seleção, já que ainda não está definido o formato das possíveis mudanças: Chiba pode ser incorporado à comissão auxiliar ou receber o comando técnico. Tudo isso faz parte da preparação da seleção marroquina para o aguardado confronto que definirá suas chances de seguir na disputa pela vaga.

A seleção marroquina chegou a esta fase das eliminatórias após superar a Etiópia por 6 a 3 no placar agregado dos jogos de ida e volta. Agora, terá pela frente o Senegal, que também garantiu seu lugar ao vencer o Sudão do Sul por 3 a 1, em um duelo entre duas seleções com grandes ambições de seguir rumo ao torneio continental.

De acordo com o site “Afrik Foot”, os jogos entre Marrocos e Senegal estão marcados para 22 e 30 de março de 2027. O confronto tem grande importância para os dois lados, por ser uma etapa decisiva rumo à Copa Africana de Nações Sub-23, que, por sua vez, serve de classificatória para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 2028, o que aumenta a importância da preparação técnica e física para as duas partidas.

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Saïd Chiba tem um currículo de destaque no comando das seleções de base do Marrocos. Ele levou a seleção sub-17 à final da Copa Africana de Nações de 2023, perdida para o Senegal por 2 a 1, e foi eleito o melhor treinador do torneio pela Confederação Africana de Futebol, em reconhecimento ao trabalho realizado com a seleção na competição continental.

Sua trajetória não parou nessa conquista: poucos meses depois, ele conduziu a seleção sub-17 marroquina às quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. Esses resultados reforçaram seu nome entre os cotados para contribuir com sua experiência no projeto das seleções nacionais. Além disso, a seleção marroquina dispõe de opções extras para reforçar o elenco com jovens jogadores que costumam ser convocados para a seleção principal, em parceria com Mohamed Ouahbi, o que pode lhe dar mais profundidade antes do aguardado confronto com o Senegal.