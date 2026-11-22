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O Chelsea sofreu uma pesada derrota em casa para o Leeds United, por 4 a 1, no sábado, e cresceram os questionamentos sobre a capacidade de Xabi Alonso de recolocar a equipe no caminho certo, já que o revés veio na sequência de um tropeço anterior diante do Sunderland.

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Apesar do bom início dos donos da casa, que abriram o placar com gol de Emmanuel Emegha em Stamford Bridge, a partida foi se transformando aos poucos em um pesadelo para o time londrino. Noah Okafor marcou duas vezes, e Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson anotaram outros dois gols, conduzindo o Leeds a uma grande vitória.

Com o triunfo, a equipe do técnico Daniel Farke ultrapassou o Chelsea na tabela do Campeonato Inglês, enquanto o time de Alonso sofreu sua quinta derrota em 11 jogos na competição nesta temporada, depois de já ter perdido para o Sunderland por 1 a 0 na rodada anterior.

Jason Cundy, ex-jogador do Chelsea, demonstrou enorme irritação com o desempenho de seu antigo clube durante participação na rádio "talkSPORT". Ele classificou o que viu diante do Leeds como uma atuação preocupante e considerou que, se o nível se mantiver, o futuro de Alonso pode ficar em jogo, conforme relatou o site Metro.

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"Estamos numa situação ruim. Fomos muito mal, foi muito ruim. Não acredito no que vi. Foi uma atuação preocupante e, se continuar assim, Alonso não vai manter o emprego. Digo isso a vocês com toda a clareza", disse Cundy.

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"Você não pode fazer o que fez contra o Sunderland e depois repetir a mesma coisa contra o Leeds hoje e perder as duas partidas. Fomos nojentos hoje, completamente nojentos. Ainda estou tentando encontrar as palavras certas para descrever o que aconteceu. A cada minuto que passava, ficávamos piores, enquanto o Leeds melhorava", acrescentou.

"Já estou realmente preocupado agora com o rumo da nossa temporada. Falando com total franqueza, não sei onde vamos terminar o campeonato, porque parecemos facilmente um time da metade de baixo da tabela", continuou. Apesar disso, o Chelsea ocupa a oitava posição.

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Por sua vez, Alonso admitiu a incapacidade de seus jogadores de lidar com as mudanças de rumo da partida: "Estamos em um momento frágil do ponto de vista mental. Quando sofremos um golpe, não nos recuperamos com força e firmeza suficientes, e essa foi a minha sensação neste jogo".

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O treinador espanhol apontou que a lesão de Moisés Caicedo e sua saída ainda no primeiro tempo, logo após o gol de empate, foram um ponto de virada: "Depois da substituição, perdemos completamente o embalo. Até aquele momento, estávamos jogando bem, criando chances e atuando no campo de ataque, e conseguíamos sair da pressão do adversário. Mas, depois disso, eles passaram a acreditar que podiam vencer, enquanto nós perdemos essa confiança, e tudo mudou".

Alonso concluiu: "Depois disso, em nenhum momento conseguimos recuperar a concentração, não fomos capazes de lidar com a pressão e nem chegamos perto do gol. Sem dúvida, precisamos encontrar soluções, porque os contratempos vão acontecer durante os jogos, e é essencial sermos mais firmes e capazes de superá-los, e entender que temos muito tempo de jogo pela frente. Isso é indispensável nesta competição".

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