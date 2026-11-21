O Chelsea abriu o placar com gol do holandês Emanuel Emegha, aos 24 minutos, mas o Leeds empatou rapidamente, três minutos depois, com Noah Okafor.
Dominic Calvert-Lewin marcou o segundo gol dos visitantes, de pênalti, aos 53 minutos.
Cinco minutos depois, Noah Okafor anotou seu segundo gol na partida, o terceiro do Leeds, antes de o companheiro Brenden Aaronson fazer o quarto dos visitantes, aos 90+1.
Com o resultado, o Leeds chegou a 17 pontos e ocupa a sexta colocação, enquanto o Chelsea estacionou nos 16 pontos, em oitavo lugar.
Na rodada anterior da Premier League, o Chelsea havia perdido para o Sunderland, fora de casa, por 1 a 0.