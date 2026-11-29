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Não foi apenas o empate por 2 a 2 com o Arsenal que irritou o Manchester City, mas uma série de decisões polêmicas da arbitragem que roubou a cena nos minutos decisivos do confronto. Três lances colocaram o árbitro e o VAR na mira das críticas, depois que os jogadores do City consideraram ter sido vítimas de uma injustiça clara, que lhes tirou uma vitória preciosa na disputa da Premier League.

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No Emirates, na noite de domingo, o Manchester City fez uma partida forte diante do líder da Premier League e conseguiu ficar à frente do placar duas vezes, antes de sofrer o gol de empate nos minutos finais. Mas o que aconteceu dentro da área do Arsenal, somado a outros dois lances, provocou uma onda de revolta entre os jogadores do time celeste e seu treinador. A polêmica chegou ainda a vários ex-astros do futebol inglês, incluindo lendas que vestiram as camisas de clubes rivais.

O Manchester City começou o confronto com força e abriu o placar com o norueguês Erling Haaland, aos 34 minutos, que aproveitou um ótimo passe de Joško Gvardiol para colocar seu time na frente.

A resposta do Arsenal não demorou: Kai Havertz empatou aos 39 minutos. Os visitantes, porém, voltaram a ficar em vantagem logo no início do segundo tempo, mais precisamente aos 47 minutos, quando Enzo Fernández finalizou, aproveitando uma bela jogada ofensiva iniciada por Ayoub Bouaddi.

O Manchester City parecia caminhar para uma vitória preciosa, mas os minutos finais trouxeram lances polêmicos. O primeiro veio aos 83 minutos, quando Jurriën Timber marcou o gol de empate do Arsenal, após escanteio cobrado por Eberechi Eze.

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O gol saiu em meio a protestos dos jogadores do City, por causa de uma entrada de Gabriel no goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que levou uma cotovelada na nuca ao tentar disputar a bola.

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Apesar da revisão do lance pelo VAR, o árbitro decidiu validar o gol, já que a análise se concentrou na possibilidade de um toque de mão de Timber, sem marcar falta a favor do goleiro do Manchester City.

Mas o lance que mais revoltou veio nos acréscimos, quando Joško Gvardiol subiu para uma cabeçada que ia em direção às redes, antes que o atacante sueco Viktor Gyökeres interviesse com o braço e impedisse a bola de chegar ao gol.

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Os jogadores do Manchester City esperaram a intervenção do VAR, mas a decisão final frustrou suas esperanças: o árbitro não marcou pênalti, apesar dos amplos protestos sobre o lance.

A lista de lances polêmicos não parou por aí. A partida também teve Bruno Guimarães puxando o cabelo de Jérémy Doku, que tinha cartão amarelo, sem que o árbitro tomasse qualquer medida adicional contra o jogador do Arsenal.

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Três lances seguidos colocaram a equipe de arbitragem sob enorme pressão e reacenderam os questionamentos sobre o papel do VAR na definição de lances polêmicos, sobretudo quando se trata de jogadas que podem mudar o resultado dos grandes jogos.

Lendas inglesas atacam as decisões da arbitragem

A revolta não ficou restrita ao Manchester City. Ela se estendeu a comentaristas e ex-astros do futebol inglês, que se mostraram surpresos com a não marcação do pênalti no lance de Gyökeres.

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Elliot Anderson afirmou acreditar que seu time merecia a vitória, apontando que o Arsenal foi protegido pela arbitragem em alguns momentos. Depois de rever o lance, garantiu que ele era totalmente claro e que o VAR deveria ter intervindo.

Roy Keane, por sua vez, questionou a utilidade do VAR, afirmando que, se o árbitro tivesse marcado pênalti para o Manchester City, ninguém em sã consciência consideraria a decisão errada.

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Já Micah Richards criticou a falta de coragem na tomada de decisão, avaliando que os árbitros não quiseram assumir a responsabilidade de marcar o pênalti, ainda mais por ter ocorrido em um momento decisivo da partida.

A admissão que mais chamou a atenção veio de Ian Wright, ex-ídolo do Arsenal, que não hesitou em reconhecer que o Manchester City tinha direito a um pênalti.

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Wright disse que não quer ver seu time perder, mas que também não queria que o Manchester City saísse da partida daquela forma, sem ter seu direito reconhecido. Acrescentou que pediria a marcação se fosse a favor do Arsenal e que o pênalti merecia ter sido marcado.

Gary Neville também classificou o lance como "chocante", enquanto Jamie Carragher engrossou o coro das críticas, considerando a decisão igualmente chocante.

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Assim, o Manchester City encontrou um apoio inesperado em nomes de peso historicamente ligados ao Manchester United e ao Liverpool, uma cena que mostrou o tamanho da polêmica deixada pelas decisões do árbitro no Emirates.

Maresca perde a cabeça e manda recado irritado aos árbitros

Enzo Maresca, técnico do Manchester City, não conseguiu esconder a insatisfação após a partida, sobretudo porque seu time esteve perto de somar os três pontos diante de um concorrente direto pelo título.

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"Não vou comentar muito, mas é um pênalti claro, muito fácil de ver. O árbitro John Brooks me disse que a mão estava em posição natural, mas isso pode valer para um goleiro, não para um atacante", disse o treinador italiano.

E acrescentou: "Não marcaram um pênalti claro para nós. É muito difícil falar da arbitragem hoje, então o melhor é considerar isso falta de sorte e seguir em frente".

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Maresca também falou sobre a entrada de Gabriel em Donnarumma, explicando que o cotovelo do zagueiro do Arsenal estava atrás do pescoço do goleiro italiano, e pediu esclarecimentos sobre se os jogadores podem ou não entrar dessa maneira nos goleiros.

Apesar da irritação, o técnico do Manchester City procurou evitar uma escalada direta, garantindo que seu time é capaz de render mais e que o foco deve estar nos aspectos técnicos, e não em se prolongar na discussão sobre as decisões da arbitragem.

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Ele destacou sua admiração pela forma como seus jogadores competiram e administraram a partida diante de um dos adversários mais fortes, considerando que o time passou uma mensagem importante sobre sua capacidade de competir, mas que precisa ganhar regularidade.

"A forma como competimos e administramos o jogo foi impressionante. A questão é encontrar estabilidade, e acredito que somos capazes de competir", disse Maresca.

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Ele acrescentou que o mais importante para o projeto do Manchester City nesta fase é consolidar o estilo de jogo, desenvolver o desempenho ofensivo e defensivo e lidar corretamente com a pressão que cerca o time.

Enquanto as duas equipes deixaram o Emirates com um ponto cada, o Manchester City saiu com uma sensação completamente diferente. O empate não foi apenas um tropeço na corrida pelo título, mas uma noite carregada de protestos e de perguntas que continuarão no ar sobre as decisões da arbitragem, sobretudo diante do consenso entre vários dos principais comentaristas de que o time celeste merecia um pênalti nos instantes finais.