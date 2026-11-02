O Strasbourg recuperou o ritmo das vitórias no Campeonato Francês ao golear seu convidado Auxerre por 5 a 1, na partida que reuniu os dois times no domingo, pela nona rodada, graças à atuação de destaque do internacional marroquino Yassine Jessim, que marcou dois gols e deu uma assistência, pondo fim à sequência de resultados negativos que vinha perseguindo sua equipe nas rodadas anteriores.
Jessim se impôs como uma das grandes estrelas do confronto, após dar a assistência para o segundo gol de seu companheiro marfinense Martial Godo aos 55 minutos, antes de acrescentar o quarto gol com um chute de perna esquerda aos 77 minutos, e então fechar a goleada de sua equipe com uma cabeçada aos 85 minutos.
O português Dário Essugo havia aberto o placar para o Strasbourg aos 41 minutos, enquanto o dinamarquês Conrad Harder acrescentou o terceiro gol de pênalti aos 62 minutos, ao passo que o inglês Cameron Archer marcou o único gol do Auxerre aos 68 minutos.
O Strasbourg aproveitou a desvantagem numérica nas fileiras de seu convidado, após o reserva Lamfia Diabaté receber o cartão vermelho direto aos 74 minutos, apenas 11 minutos depois de sua entrada, ao substituir Kevin Danois.
A boa atuação de Jessim o recolocou em destaque no setor ofensivo, tendo marcado seus últimos gols na segunda rodada, quando fez dois contra o Lens, elevando seu total para 4 gols na competição, além de 3 assistências, depois de ter se limitado a apenas uma assistência na temporada passada ao longo de oito partidas.
O Strasbourg conquistou sua primeira vitória após 5 partidas em que somou apenas um ponto e sofreu 4 derrotas consecutivas, elevando seu total para 10 pontos e igualando-se ao Auxerre na décima segunda posição.