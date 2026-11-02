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Noite marroquina excepcional: Jasim rouba a cena no Campeonato Francês

Strasbourg x Auxerre
Strasbourg
Auxerre
Campeonato Francês
G. Yassine
França
Marrocos

Grande destaque

O Strasbourg recuperou o ritmo das vitórias no Campeonato Francês ao golear seu convidado Auxerre por 5 a 1, na partida que reuniu os dois times no domingo, pela nona rodada, graças à atuação de destaque do internacional marroquino Yassine Jessim, que marcou dois gols e deu uma assistência, pondo fim à sequência de resultados negativos que vinha perseguindo sua equipe nas rodadas anteriores.

Jessim se impôs como uma das grandes estrelas do confronto, após dar a assistência para o segundo gol de seu companheiro marfinense Martial Godo aos 55 minutos, antes de acrescentar o quarto gol com um chute de perna esquerda aos 77 minutos, e então fechar a goleada de sua equipe com uma cabeçada aos 85 minutos.

O português Dário Essugo havia aberto o placar para o Strasbourg aos 41 minutos, enquanto o dinamarquês Conrad Harder acrescentou o terceiro gol de pênalti aos 62 minutos, ao passo que o inglês Cameron Archer marcou o único gol do Auxerre aos 68 minutos.

O Strasbourg aproveitou a desvantagem numérica nas fileiras de seu convidado, após o reserva Lamfia Diabaté receber o cartão vermelho direto aos 74 minutos, apenas 11 minutos depois de sua entrada, ao substituir Kevin Danois.

Próximas partidas
TFC

TFC

Campeonato Francês

06 de nov. de 2026

STR

STR

AJA

AJA

Campeonato Francês

07 de nov. de 2026

PAR

PAR

A boa atuação de Jessim o recolocou em destaque no setor ofensivo, tendo marcado seus últimos gols na segunda rodada, quando fez dois contra o Lens, elevando seu total para 4 gols na competição, além de 3 assistências, depois de ter se limitado a apenas uma assistência na temporada passada ao longo de oito partidas.

O Strasbourg conquistou sua primeira vitória após 5 partidas em que somou apenas um ponto e sofreu 4 derrotas consecutivas, elevando seu total para 10 pontos e igualando-se ao Auxerre na décima segunda posição.

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