O Al-Hilal desferiu um duro golpe no Al-Ittihad ao vencê-lo por 3 a 2 no clássico da oitava rodada do Campeonato Saudita, no estádio Kingdom Arena, em um duelo que registrou um placar inédito na história dos confrontos entre as duas equipes na competição e que acirrou a disputa pela liderança.
O Al-Hilal impôs sua superioridade no primeiro tempo, que encerrou vencendo por dois a um, depois que o brasileiro Gabriel Martinelli abriu o placar aos 11 minutos, antes de o marroquino Youssef En-Nesyri empatar para o Al-Ittihad aos 22 minutos, e então o inglês Ollie Watkins devolver a vantagem aos donos da casa aos 30 minutos.
Aos 64 minutos, o holandês Crysencio Summerville ampliou a vantagem do Al-Hilal ao marcar o terceiro gol, enquanto seu compatriota Steven Bergwijn reduziu a diferença para o Al-Ittihad de pênalti aos 89 minutos, incendiando os minutos finais em meio às tentativas do Al-Ittihad de buscar o empate, diante das quais o Al-Hilal segurou sua vantagem até o apito final.
De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", nenhuma das duas equipes havia vencido por 3 a 2 nos seus 36 confrontos anteriores no Campeonato Saudita, desde o início da competição no verão de 2008, fazendo com que o clássico registrasse um placar excepcional em sua história.
Com essa derrota, o Al-Ittihad perdeu sua invencibilidade, tornando-se a última equipe da liga a sofrer uma derrota nesta temporada, enquanto o Al-Hilal elevou sua pontuação para 21 pontos, retomando a liderança da tabela com dois pontos de vantagem sobre o Al-Qadsiah e o Al-Nassr. Por outro lado, a pontuação do Al-Ittihad estacionou nos 17 pontos, encerrando a rodada na quarta colocação.