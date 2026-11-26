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Ninguém esperava que os dois voltassem a se encontrar em campo, nem imaginava que as lembranças voltariam tão rápido. Mas o futebol argentino agora se prepara para uma noite excepcional, que ficará marcada por muito tempo na história, depois da confirmação oficial de que o lendário Lionel Messi estará presente no jogo de despedida de seu ex-companheiro Carlos Tevez.

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O anúncio foi feito nesta quinta-feira e incendiou os torcedores na Argentina e fora dela, sobretudo porque Messi havia anunciado, mais cedo neste ano, sua aposentadoria do futebol internacional, encerrando uma longa trajetória com a seleção argentina, uma trajetória repleta de lágrimas e alegrias, que terminou em glória.

Apesar da aposentadoria, Messi decidiu voltar uma única vez, segundo a rede "The Touchline" , não por um torneio ou um título, mas por um velho amigo e companheiro, com quem dividiu a camisa da Argentina nos momentos mais difíceis e mais bonitos. É um retorno em nome da lealdade e de uma noite de despedida à altura de um grande nome como o Apache.

O jogo de despedida de Tevez está marcado para o próximo dia 20 de dezembro, na "La Bombonera", casa do Boca Juniors, o clube que construiu o nome de Tevez e foi sua primeira porta de entrada para o sucesso na Europa e no mundo. Ali, naquele estádio que conhece bem o significado da paixão e da loucura, será a última dança do Apache.

O perfil oficial da partida, "adios apache", publicou no Instagram uma foto de Messi com a camisa da seleção argentina, acompanhada de uma mensagem emocionante: "Messi e Tevez dividiram a camisa da seleção argentina e jogaram juntos em várias ocasiões, como na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e na Copa América de 2011".

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O perfil acrescentou: "Eles vão se reencontrar em uma noite histórica. É realmente uma enorme honra receber o melhor jogador do mundo na última dança do Apache. Leo Messi, a La Bombonera espera por você".

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E prosseguiu: "Messi dispensa apresentações. Ele é o capitão que levou a Argentina ao título da Copa América de 2021, depois da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e da Copa América de 2024. Sua carreira é única: oito Bolas de Ouro, uma trajetória lendária no Barcelona, uma passagem marcante pelo Paris Saint-Germain e a fase atual no Inter Miami. Mas, acima de tudo, ele representa uma geração que esperou muito tempo para vê-lo campeão do mundo".

Tevez, por sua vez, anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol em 2022, depois de uma carreira vitoriosa em que passou por Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus e Shanghai Shenhua, até finalmente voltar para onde tudo começou.

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Messi não estará sozinho nesta noite: o jogo de despedida contará com a participação de vários astros do futebol argentino e mundial, com destaque para Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero e Gabriel Omar Batistuta, além das lendas Gianluigi Buffon, Patrice Evra e Rio Ferdinand.

O perfil concluiu: "Não é apenas um jogo de despedida, mas uma noite para homenagear toda uma geração e para que velhos amigos se reencontrem uma última vez no gramado. E todo o povo argentino anseia por fazer parte desta noite, que não vai se repetir. Leo Messi, a La Bombonera espera por você. E o mundo inteiro espera por você".