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O astro argelino Riyad Mahrez volta a enfrentar seu ex-clube, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, mas desta vez com a camisa do Al-Shamal, do Catar, em um duelo carregado de memórias e expectativas. A equipe catariana recebe o time de Jidá na noite desta segunda-feira, pela quinta rodada da fase de grupos (Zona Oeste) da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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Os holofotes estão voltados para Mahrez, que se prepara para encarar o clube que defendeu por três temporadas e onde deixou uma marca excepcional, já que foi um dos principais astros da mais recente fase de ouro da história do Al-Ahli, antes de embarcar em uma nova experiência nos gramados do Catar.

O confronto tem um significado especial para o astro argelino, que se transferiu para o Al-Shamal após o fim de sua passagem pelo Al-Ahli. Ainda assim, ele não perdeu o brilho e segue apresentando atuações ofensivas de destaque desde o início da nova experiência.

O jogador de 35 anos participou de 9 gols em 7 partidas disputadas em todas as competições, com 4 gols marcados e 5 assistências, confirmando que mantém o faro de gol e a capacidade de fazer a diferença, apesar da mudança de ambiente e de nível de competição.

O bom momento de Mahrez se estende ao Campeonato Catariano, no qual ele balançou as redes em cada uma das suas quatro últimas partidas na competição, além de ter dado 3 assistências em um desses jogos, segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat".

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O astro argelino quer manter as boas atuações diante do Al-Ahli e mostrar que é capaz de conduzir sua nova equipe a um resultado positivo, em um teste diferente, que mistura a nostalgia do passado e o desejo de autoafirmação.

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Três temporadas que marcaram a passagem de Mahrez pelo Al-Ahli

Desde que chegou ao Al-Ahli no meio de 2023, vindo do Manchester City, da Inglaterra, Mahrez se tornou um dos principais pilares do projeto esportivo do clube e ajudou a fortalecer sua presença nos cenários nacional e continental.

Nas três temporadas em que vestiu a camisa do time de Jidá, o Al-Ahli terminou o Campeonato Saudita em terceiro, quinto e quarto lugares, mas a maior conquista veio com os sucessos continentais, que consolidaram o clube entre os grandes da Ásia.

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Mahrez esteve presente em um dos períodos mais marcantes da história do Al-Ahli, ao contribuir para os títulos da Liga dos Campeões da Ásia Elite em 2025 e 2026, sobre os japoneses Kawasaki Frontale e Machida Zelvia, com a equipe seguindo firme no cenário continental.

Nesse período, o Al-Ahli também disputou a Copa dos Três Continentes, torneio recém-criado pela Fifa, e terminou como vice-campeão, após enfrentar o Pyramids, do Egito, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

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No âmbito nacional, Mahrez acrescentou à sua lista de conquistas pelo Al-Ahli o título da Supercopa Saudita de 2026, disputada em Hong Kong, depois de o time golear o Al-Qadsiah por 5 a 1 na semifinal e empatar com o Al-Nassr por 2 a 2 na final, decidindo o título nos pênaltis.

Al-Ahli em busca de mais uma vitória continental

Do outro lado, o Al-Ahli chega ao confronto com o moral elevado, depois de uma vitória marcante por 3 a 1 sobre o Al-Nassr no clássico da Liga Roshn Saudita, o que lhe dá um forte impulso antes de seguir sua campanha no torneio asiático.

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O time de Jidá ocupa a sexta colocação do Grupo Oeste, com 8 pontos, enquanto o Al-Shamal aparece em oitavo, com 5 pontos, o que aumenta ainda mais a importância do duelo na briga pela classificação para as fases eliminatórias.

Atual campeão, o Al-Ahli quer aproveitar sua experiência continental e seu poder ofensivo para voltar para casa com os três pontos e seguir na defesa da coroa asiática. Já o Al-Shamal aposta no fator casa e no apoio da torcida, além do bom momento de Mahrez, para conquistar um resultado que melhore sua posição na tabela.

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Entre a ambição de Mahrez de seguir brilhando com a camisa de sua nova equipe e o desejo do Al-Ahli de confirmar sua superioridade continental, o confronto vai além dos três pontos e se transforma em um teste especial para um astro que reencontra seu passado, mas desta vez como adversário e vestindo outra camisa.