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As atenções da torcida do Sfaxien se voltaram para o estado de saúde de um dos jogadores do time, depois que Mohamed Al-Absi sofreu um acidente de trânsito inesperado na noite de sexta-feira na província de Béja, sua terra natal. Há preocupação com a natureza dos ferimentos e com o possível impacto sobre sua carreira, enquanto se aguarda a avaliação médica definitiva.

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A rádio tunisiana “Mosaïque FM” informou que o jogador passou por exames médicos detalhados, com tomografia computadorizada, para determinar a natureza dos ferimentos e avaliar sua gravidade. A diretoria do Sfaxien, por sua vez, providenciou rapidamente uma ambulância para levá-lo a uma clínica particular na capital, Túnis, onde seu estado de saúde será acompanhado e ele receberá os cuidados médicos necessários.

Até o momento, não estão claros todos os detalhes sobre o estado de saúde do jogador de 22 anos, já que as fontes não divulgaram os resultados dos exames nem a natureza dos ferimentos. Enquanto isso, as redes sociais repercutiram informações contraditórias sobre a gravidade do quadro, sem qualquer confirmação médica oficial que esclareça a veracidade dessas notícias. Por isso, as atenções seguem voltadas para o boletim que os médicos devem divulgar nas próximas horas.

O acidente provocou uma grande onda de solidariedade no meio esportivo tunisiano. Torcedores de diversos clubes reagiram à notícia envolvendo o jogador do Sfaxien, e as mensagens de apoio se multiplicaram nas redes sociais, numa demonstração que superou as rivalidades entre torcidas. Todos desejam a recuperação do atleta e seu rápido retorno aos gramados, sobretudo porque ele ainda está no início da carreira profissional e muito se espera dele nos próximos anos.

Al-Absi começou a carreira no Olympique de Béja, clube que foi seu ponto de partida no futebol, antes de se transferir para o Sfaxien em julho de 2024, com contrato até 2029. No novo clube, um dos mais importantes da Tunísia, ele iniciou uma nova etapa em busca de evoluir e ganhar mais experiência no campeonato nacional e nas competições continentais.

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Nesta temporada, o meio-campista disputou 3 partidas pelo Campeonato Tunisiano com a camisa do Sfaxien e estava nos planos do time antes do acidente. No entanto, sua ausência já está confirmada no próximo compromisso, contra o Black Bulls, de Moçambique, marcado para domingo no Estádio Taïeb Mhiri, em Sfax, pela fase de grupos da Copa das Confederações da CAF. Com isso, o elenco perde uma de suas peças num momento importante da campanha continental.

Próximas partidas CSF CAF Confederations Cup 11:00 Black Bulls Maputo

A torcida do Sfaxien e o público tunisiano em geral aguardam a divulgação dos resultados dos exames, em meio ao temor de que os ferimentos sejam mais graves do que indicaram as informações iniciais. Por ora, a prioridade é a integridade do jogador e a estabilização de seu estado de saúde, deixando de lado qualquer preocupação com jogos e competições, à espera de um comunicado oficial que revele a real situação de Mohamed Al-Absi e ponha fim às especulações sobre o acidente.