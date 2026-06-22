Noa Vahle revela: jogador da seleção holandesa está profundamente triste após conversa com Ronald Koeman

Donyell Malen provavelmente perdeu sua vaga de titular na seleção holandesa. Segundo a repórter Noa Vahle, da SBS6, o atacante parecia visivelmente decepcionado após uma longa conversa com o técnico Ronald Koeman durante o treino da Oranje em Kansas City.

Malen começou a Copa do Mundo como atacante central na partida da fase de grupos contra o Japão, que terminou em empate por 2 a 2. Na partida seguinte contra a Suécia (vitória por 5 a 1), ele atuou como ponta direita, mas foi substituído no intervalo por Crysencio Summerville.

Essa substituição foi positiva para a Seleção Holandesa, pois Summerville teve uma excelente atuação e coroou sua entrada em campo com um belo gol. Desde então, há muitas especulações sobre uma vaga no time titular para o atacante de ponta do West Ham United.

Vahle contou na noite de segunda-feira, no programa “Vandaag Inside Oranje”, que a seleção já está de volta a Kansas City. Durante a parte aberta ao público do treino, ela notou especialmente o comportamento de Malen após uma conversa com Koeman. Jan Paul van Hecke também foi chamado à parte pelo técnico para uma conversa.

“Houve um treino aberto, o que nos permitiu observar por mais tempo”, disse Vahle. “O que me chamou muito a atenção: ele teve uma conversa com o técnico da seleção e, depois disso, ficou sentado sozinho, com um ar bem triste, por uns 20 a 25 minutos em cima de uma espécie de caixa térmica. Ele ficou lá o tempo todo.”

Isso levou o repórter a suspeitar que Koeman talvez tivesse transmitido uma mensagem dolorosa. “De vez em quando ele se levantava por um instante, mas parecia tão abatido que quase tive a impressão de que Ronald tivesse dito a ele que havia perdido seu lugar no time.”

René van der Gijp entenderia perfeitamente uma decisão desse tipo por parte de Koeman. “É claro que você não é bobo como técnico”, disse o ex-ponta-direita. “Se você for substituído e o jogador que entra se sair muito bem e marcar um gol, você perde o seu lugar. Não dá para fazer nada a respeito.”