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Noa VahleHNM De Podcast
Wessel Antes

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Noa Vahle critica duramente dois jogadores holandeses: “É simplesmente por medo”

Netherlands U21
AZ Alkmaar
E. Dijkstra
R. Daal

Na semana passada, Noa Vahle ficou irritada com os jovens talentos do AZ, Elijah Dijkstra e Ro-Zangelo Daal, que chegaram atrasados antes do confronto contra o Shakhtar Donetsk. É o que afirma a repórter no podcast HNM De Podcast.

“Gostaria de reclamar daqueles garotos do AZ que chegaram atrasados, Elijah Dijkstra e Ro-Zangelo Daal”, começa Vahle no podcast que ela grava com Hélène Hendriks e Merel Ek.

“Se você estiver preso no trânsito a caminho do clube, pode acontecer de chegar atrasado. Mas esses dois caras chegaram atrasados na véspera do jogo, em Cracóvia. Eles estão hospedados juntos em um hotel e chegam atrasados.”

“O técnico Leeroy Echteld fez uma observação sobre isso. Não dá para aceitar, não pode mais acontecer. E aí, no dia da partida, eles também chegam atrasados para uma reunião. Quão difícil pode ser?”, questiona em voz alta a crítica Vahle.

Dijkstra e Daal acabaram ficando no banco do AZ, que perdeu por 3 a 0 para o Shakhtar. “A partida de volta em Alkmaar vai ser bem difícil.” Vahle vê um grande contraste entre os talentos do AZ e os jogadores do Shakhtar, que lidam com circunstâncias totalmente diferentes. Ela tem muito respeito por isso. “Em que mundo vivem esses caras do Shakhtar...”

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“Esses caras fazem isso, mas Daal e Dijkstra não conseguem chegar a tempo em seu hotel cinco estrelas antes de um jogo desses. Aí você simplesmente não leva nada a sério, na minha opinião. Você não leva seu time a sério, na verdade você não leva ninguém a sério”, afirma Vahle. “Eu realmente não entendo isso. Quão difícil pode ser?”

No último domingo, Dijkstra e Daal foram novamente importantes para o AZ. Especialmente o primeiro jogou uma partida excelente contra o sc Heerenveen (vitória por 3 a 0). O lateral-direito de 19 anos conquistou uma vaga no Time da Semana do VZ.

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