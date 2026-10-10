Noa Lang reage de forma atenta e marca seu primeiro gol pelo Napoli na temporada

Noa Lang marcou neste sábado seu primeiro gol da temporada. O atacante do Napoli fez o segundo gol na partida em casa contra o Frosinone, que acabou derrotado por 3 a 0. O Napoli sobe para a nona posição e agora tem o mesmo número de pontos que o Frosinone (10).
Lang ganhou uma vaga entre os titulares no Napoli, assim como, entre outros, o ex-ajacied David Neres. Eles formaram o ataque com o centroavante Rasmus Højlund, que já aos três minutos teve a chance de abrir o placar. O azarado dinamarquês acertou a trave.
Perto da meia hora de jogo, Giorgio Cittadini cometeu uma falta em Højlund, que foi ele mesmo para a cobrança e viu sua tentativa ser defendida por Lorenzo Palmisani. O goleiro, porém, saiu da linha um pouco antes do tempo, e por isso o pênalti teve de ser cobrado novamente. De Bruyne desta vez converteu.
Apenas três minutos depois, Lang ampliou a vantagem do Napoli. O internacional da seleção da Holanda reagiu rápido a uma bola rebatida dentro da área, driblou o último defensor que restava e finalizou para o gol: 2 a 0.
Com isso, o Napoli praticamente assegurou a vitória. O Frosinone mal conseguiu criar no Stadio Armando Maradona, onde os torcedores não foram muito presenteados no segundo tempo. Scott McTominay ficou durante muito tempo mais perto do 3 a 0, mas Palmisani fez boa defesa. Lang foi substituído aos 72 minutos.
O Napoli, onde Sam Beukema não teve chance de entrar, ainda fez o 3 a 0 já nos acréscimos. Giovane avançou muito bem pela esquerda e rolou para trás para De Bruyne, que vinha de trás, finalizar para o gol.