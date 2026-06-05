Noa Lang grita de dor durante o treino da seleção holandesa

O treino da seleção holandesa foi bastante acirrado na sexta-feira. Durante um exercício de rondo, Memphis Depay colidiu violentamente com o companheiro de ataque Noa Lang, conforme mostram as imagens da ESPN.
Durante uma disputa pela bola, Memphis entra com a perna esticada e acerta em cheio a canela de Lang. O atacante de ponta está visivelmente com muita dor e precisa interromper temporariamente o treino.
Lang manqueia por um momento, enquanto Memphis observa atentamente seu companheiro. Os dois atacantes apertam as mãos, e Lang, ainda mancando, tenta suportar a dor na perna.
Memphis entrou em campo na última quarta-feira contra a Argélia no tradicional jogo de despedida pouco antes do início da Copa do Mundo. O atacante do Corinthians não conseguiu impedir que a Oranje perdesse por 0 a 1 no De Kuip. Lang ficou no banco durante os 90 minutos em Roterdã.
Lang, portanto, parece não poder contar com uma vaga no time titular durante a próxima Copa do Mundo. Há dúvidas em torno de Memphis, pois o técnico Ronald Koeman escolheu Donyell Malen como atacante de ponta na quarta-feira.
Jurriën Timber esteve pela primeira vez no campo de treino da Seleção Holandesa. O zagueiro disputou no sábado, com o Arsenal, a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e recebeu permissão de Koeman para se juntar ao grupo mais tarde. Ian Maatsen e Lutsharel Geertruida, que estão na lista de reserva, não fazem mais parte do grupo.
Em Orangeburg, Nova York, a temperatura durante o treino chegou a 29 graus. A KNVB escolheu deliberadamente este local para que os jogadores pudessem se acostumar com as condições climáticas que serão normais na Copa do Mundo. A seleção holandesa treina no sábado e no domingo no complexo do New York City FC, com o amistoso contra o Uzbequistão marcado para segunda-feira.