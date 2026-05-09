Noa Lang desempenha papel decisivo na conquista do título nacional pelo Galatasaray

O Galatasaray conquistou de forma espetacular, na noite de sábado, seu 26º título nacional turco. A equipe de Okan Buruk corria o risco de perder pontos importantes, mas acabou vencendo por 4 a 2 o Antalyaspor nos minutos finais. O reserva Noa Lang desempenhou um papel crucial no gol do título do Galatasaray com uma assistência. Para o Cim Bom Bom, este é o quarto título nacional consecutivo.
Galatasaray - Antalyaspor 4 a 2
O Galatasaray sabia de antemão que uma vitória seria suficiente para conquistar o título nacional, mas começou mal. O Antalyaspor abriu o placar pouco antes do intervalo com Soner Dikmen, depois que o Galatasaray já havia desperdiçado várias chances. Após o intervalo, Mario Lemina empatou para a equipe da casa ao marcar de perto, após jogada preparada por Noa Lang e Baris Alper Yilmaz.
Rapidamente, as coisas voltaram a dar errado para o Galatasaray: Soner Dikmen colocou o Antalyaspor novamente na frente com uma bela cobrança de falta. O Gala empatou em 2 a 2 com um pênalti certeiro de Victor Osimhen e teve então mais cerca de meia hora para buscar o gol da vitória.
Aos 88 minutos, o substituto Noa Lang cruzou com precisão para Osimhen, que mandou para o fundo da rede de perto. O nigeriano teve sorte, pois a bola desviou em um zagueiro e entrou: 3 a 2. No final do tempo de acréscimo, Kaan Ayhan acabou com toda a incerteza ao marcar o 4 a 2.
Konyaspor - Fenerbahçe 0-3
O segundo colocado Fenerbahçe fez o que tinha que fazer na visita ao Konyaspor, mas isso acabou não adiantando nada devido à vitória do líder Galatasaray. Fred foi o grande destaque com dois gols. O brasileiro abriu o placar logo no início com um chute forte no canto curto após uma jogada na entrada da área.
A vinte minutos do fim, o meio-campista brasileiro também marcou o terceiro gol, com um chute certeiro à queima-roupa. Entre tanto, Archie Brown havia dobrado a vantagem com uma cabeçada certeira após cruzamento de Kerem Aktürkoğlu.
Beşiktaş - Trabzonspor 1-2
Orkun Kökçü colocou o Beşiktaş na frente logo no início, cobrando pênalti após Hyeon-gyu Oh ter sido derrubado pelo goleiro Ahmet Yıldırım. A vantagem, porém, durou pouco, pois Oleksandr Zubkov empatou o jogo apenas um minuto depois, finalizando com frieza após um contra-ataque rápido.
Após o intervalo, o Trabzonspor voltou a atacar. Ernest Muçi ficou livre na esquerda da área e chutou com precisão no canto oposto: 1-2.