Noa Lang dá bela assistência pelo Napoli; Justin Bijlow comemora contra a Juventus

A Juventus sofreu na noite de quarta-feira sua terceira derrota na temporada. A equipe de Turim perdeu por 2 a 0 para o Genoa. Kingsley Ehizibue e Tommaso Baldanzi marcaram para o clube da cidade portuária, deixando a Juventus apenas na sétima posição, com os mesmos 14 pontos do Napoli. O Napoli teve uma noite bem melhor em Monza, onde venceu por 4 a 1 com uma assistência de Noa Lang.

Genoa 2 x 0 Juventus

Justin Bijlow estava, como de costume, no gol do Genoa e viu seu compatriota e companheiro de equipe Ehizibue abrir o placar pouco antes dos 15 minutos. O meio-campista pela direita contou com certa sorte ao finalizar: a bola desviou em Andrea Cambiaso antes de entrar. 1 a 0.

A situação ficou ainda melhor para o Genoa, que começou a temporada com dificuldades, mas venceu dois dos últimos três jogos e agora vive boa fase. Pouco antes da meia hora, Vitinha aproveitou uma falha de Pierre Kalulu e cruzou para Baldanzi, que ampliou a vantagem.

Kalulu poderia ter se redimido logo depois, mas, em boa posição para marcar, chutou muito longe do gol. O lance resumiu a partida da Juventus, que não encontrou resposta para a intensidade do Genoa.

Bijlow foi pouco exigido, embora tenha precisado agir na reta final para defender uma tentativa de Edon Zhegrova no canto mais próximo e desviar uma cobrança de falta de Teun Koopmeiners para o travessão. O Genoa sobe para a 13ª posição e, assim, abre certa distância da parte de baixo da tabela.

AC Monza 1 x 4 Napoli

Rasmus Højlund precisou de menos de dez minutos para voltar a marcar após cinco jogos em branco. O dinamarquês recebeu um passe em profundidade de Giovanni Di Lorenzo e finalizou no contrapé: 0 a 1.

O empate de Gustavo Varela pouco antes do intervalo não acabaria prejudicando o Napoli. Logo após a pausa, Matteo Politano fez o segundo com um chute colocado no canto mais distante.

Politano também foi decisivo no terceiro gol, marcado por Rafa Marin, que desviou de cabeça para a rede um escanteio fechado cobrado pelo italiano.

Cinco minutos depois, apenas três minutos após entrar em campo, Kevin De Bruyne fechou o placar em 1 a 4. Após um passe em profundidade de Noa Lang que rompeu a defesa, ele tocou a bola entre as pernas do goleiro Noel Törnqvist.



