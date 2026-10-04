Noa Lang confirma interesse concreto do Ajax: "Então você chega à conclusão de que..."

Noa Lang confirmou diante das câmeras do Vandaag Inside que o Ajax teve interesse concreto nele na última janela de transferências de verão. O ponta esquerda do Napoli disse após Holanda x Sérvia (2 a 1) que conversou com o clube de Amsterdã, mas que precisou chegar à conclusão de que “uma transferência não era possível”.

“Eu indiquei que, neste momento, prefiro não falar sobre o Napoli”, diz Lang sobre sua situação em Nápoles, onde não é unanimidade. “Fiquei duas semanas aqui, comecei a última partida como titular. Isso é positivo e eu tento levar esse lado positivo para o Napoli. Não posso dizer mais nada sobre a situação.”

“Lá nem sempre é fácil”, prossegue Lang ao falar sobre o Napoli, onde lida com o técnico Massimiliano Allegri, de pensamento tático defensivo. “A filosofia de jogo, claro, é muito diferente da da Holanda.”

“Mas vou ter de me adaptar mesmo e acrescentar isso ao meu jogo. Esse é o grande passo que vou ter de dar para voltar a evoluir”, diz Lang, que no verão passado parecia estar de saída. Também porque tinha uma relação difícil com seu técnico anterior, Antonio Conte.

A repórter Noa Vahle pergunta então a Lang se um retorno à Holanda esteve seriamente em pauta. O Ajax foi fortemente ligado a ele como potencial substituto do astro Mika Godts, que se transferiu para o Paris Saint-Germain. No fim, quem chegou não foi Lang, e sim Simon Adingra.

“Foi algo concreto, sim”, reconhece Lang, que se firmou em alto nível no clube de Amsterdã. “Eu pensei nisso, sim, mas no fim simplesmente não foi possível.” Que clube era esse? “Todo mundo sabe, né? Eu conversei com o Ajax.”

“Eu também estaria mentindo se dissesse que não falei com o Ajax. Mas, como eu disse, no fim das contas você tem de pensar bem e aí chega à conclusão de que não é possível. Então, sim”, conclui Lang, que não entrou em mais detalhes.