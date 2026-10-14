O atacante norueguês Erling Haaland diminuiu a diferença em favor do seu Manchester City, no duelo contra o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, em partida válida pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa.

O time parisiense havia aberto 3 a 0 no primeiro tempo, antes de Haaland marcar para os donos da casa aos 53 minutos, de cabeça, aproveitando um cruzamento do senegalês Iliman Ndiaye, que entrou no decorrer do jogo.









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O gol de Haaland acendeu o entusiasmo do seu ex-treinador Pep Guardiola, que estava nas tribunas e foi captado pelas câmeras comemorando e aplaudindo o norueguês.

Mas não se passaram 10 minutos até Magnus Akliouche devolver a diferença para 3 gols, ao arriscar um chute forte que o goleiro Gianluigi Donnarumma defendeu, mas a bola acabou caindo em suas próprias redes. O quarto gol do Saint-Germain veio depois de uma sequência de chances desperdiçadas pelo City.

Aos 75 minutos, Haaland fez o segundo gol dos donos da casa, após um passe rasteiro do seu companheiro marroquino Ayoub Bouaddi.

O time celeste entrou na partida de hoje embalado pela goleada sobre o Liverpool (3 a 0) na Premier League, enquanto o Saint-Germain venceu o Le Mans (3 a 1) no Campeonato Francês.







