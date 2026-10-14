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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
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No vídeo: De Roon supera recorde lendário de Batistuta diante do Real Madrid

Real Madrid
Roma x Real Madrid
Roma
Liga dos Campeões
M. de Roon
G. Batistuta
Espanha
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Argentina

O astro da Roma eterniza seu nome na história europeia do clube

Em uma noite de loucura no Estádio Olímpico, o holandês Marten de Roon não se contentou em estufar as redes do Real Madrid: ele também derrubou um recorde histórico que resistia por mais de 23 anos na capital italiana.

A rede de estatísticas de futebol "Opta" revelou que De Roon, com 35 anos e 199 dias, se tornou o jogador não italiano mais velho a marcar um gol na história da Roma em Liga dos Campeões e Copa da Europa, superando a marca do ídolo argentino Gabriel Batistuta, que havia marcado com 33 anos e 312 dias contra o Ajax em 2002.

O gol coroou um início avassalador do time de Gian Piero Gasperini. Aos 21 minutos, De Roon soltou uma bomba da entrada da área, que bateu em um companheiro antes de morrer nas redes de Courtois, fazendo explodir as arquibancadas do Olímpico.


Mas a festa da Roma durou apenas dois minutos: Kylian Mbappé respondeu com o gol de empate aos 23 minutos, quase da mesma forma, após aproveitar um erro de Mario Hermoso e finalizar das proximidades da área, devolvendo o jogo ao ponto de partida e confirmando que estamos diante de um confronto histórico que ainda reserva muita coisa.



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