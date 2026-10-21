Todos dentro do Barcelona sabiam que a partida contra o Paris Saint-Germain, ontem, terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, seria extremamente difícil, o que se confirmou na prática, dentro do Parque dos Príncipes.

O Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, conseguiu vencer o Barcelona por 4 a 2, provando ser um time dotado de um enorme potencial ofensivo.

Os comandados de Luis Enrique superaram seus adversários, que perderam pela primeira vez nesta temporada, por cometerem diversos erros em diferentes momentos da partida. No entanto, o Barcelona pode aprender muito com eles para o futuro, especialmente para o confronto contra o Real Madrid no próximo domingo, no clássico de LaLiga.

O jornal espanhol "Marca" apontou 6 erros cometidos pelo Barcelona, que levaram à sua queda dentro do Parque dos Príncipes, e os detalhou da seguinte forma:

As bolas perdidas

A perda da bola pelo Barcelona foi um dos principais fatores da derrota. Nos primeiros cinco minutos, Pedri perdeu a bola três vezes, o que proporcionou chances claras ao Paris Saint-Germain.

E, após uma dessas perdas, Kvaratskhelia chutou uma bola que bateu na trave, e Joan García foi obrigado a fazer suas duas primeiras defesas na partida.

Dois gols vieram de perdas de bola no meio-campo, um deles por meio de Lamine Yamal. Se o Barcelona quiser conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa, não pode se dar ao luxo de perder a bola com tanta frequência, especialmente naquela região do campo.

Espaços amplos

O Paris Saint-Germain aproveitou esses erros e criou diversas chances, e os comandados de Luis Enrique finalizaram 15 vezes contra o Barcelona, número que nenhum adversário jamais havia alcançado diante do Barça na última década.

O time de Flick precisa melhorar a defesa e reduzir os espaços na última linha, dificultando a infiltração em sua área.

Eficácia limitada

Na Europa, é preciso ser decisivo. O Barcelona criou diversas chances ao longo da partida, mostrando seu talento ofensivo, mas os comandados de Flick careceram de precisão diante do gol.

Lamine, Raphinha e Gordon não estavam em seu melhor momento, apesar de Lamine ter marcado um belo gol, já que os jogadores de Flick finalizaram 18 vezes no total, mas apenas cinco dessas foram na direção do gol.

O toma lá dá cá

O Barcelona falhou em muitas ocasiões em impor seu ritmo preferido à partida. Em vez de controlá-la, ela se transformou em um jogo de idas e vindas que terminou com a vitória do time francês.

E, apesar de ter havido períodos no segundo tempo em que o Barcelona conseguiu dominar e ter mais posse de bola do que o adversário, o que lhes permitiu marcar o gol de empate, no final acabaram carecendo do controle necessário para manter a posse.

A ausência de Rodri

Nesse sentido, a presença de Rodri é extremamente importante. É verdade que Flick precisa administrar o tempo de jogo de seus jogadores, mas é difícil compreender o motivo de sacrificar o meio-campista em uma partida tão importante como esta contra o Paris Saint-Germain.

E, embora a partida contra o Real Madrid seja no domingo, a presença do ex-vencedor da Bola de Ouro parece necessária. O time catalão sentiu sua falta no primeiro tempo, pois Pedri não conseguiu impor o ritmo exigido, e quando Rodri entrou no segundo tempo, ao lado de Gavi, nenhum dos dois conseguiu acender a faísca de entusiasmo de que o Blaugrana necessitava.

As bolas paradas

Outro fator a ser levado em conta é a defesa nas bolas paradas. O Barcelona sofreu um gol de escanteio e não conseguiu impedir a cabeçada de Lucas Hernández (o segundo gol).

O Paris Saint-Germain aproveitou uma bola parada bem ensaiada para marcar um gol e abrir a vantagem de 2 a 1 a favor do time francês.



