O suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), enviou uma inesperada mensagem de parabéns a Kylian Mbappé, capitão da seleção da França, mais de duas semanas após o término da Copa do Mundo.

A seleção da França conquistou o quarto lugar no Mundial de 2026, mas Mbappé, astro do Real Madrid, faturou o prêmio de Chuteira de Ouro (10 gols) pela segunda vez consecutiva, além de se tornar o maior artilheiro da história do Mundial (22 gols).

A Copa do Mundo terminou no último dia 19 de julho, com a Espanha conquistando o título após vencer a Argentina (1 a 0) na partida final, mas Infantino veio a público nesta terça-feira com uma inesperada mensagem de parabéns a Mbappé.

Infantino escreveu em sua conta oficial no Instagram: "O impressionante astro francês Kylian Mbappé alcançou um feito marcante na Copa do Mundo, ao vencer o prêmio de Chuteira de Ouro pela segunda vez consecutiva graças aos dez gols marcados durante o torneio realizado na América do Norte".

E acrescentou: "O capitão da seleção francesa também registrou diversos recordes, com destaque para a liderança na lista dos maiores artilheiros históricos do torneio e também da seleção francesa".

Vale lembrar que Infantino vem enfrentando duras críticas nos últimos dias de diversas partes por conta de sua ideia de vender algumas ações da FIFA a investidores do setor privado.











