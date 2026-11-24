O perfil oficial da seleção do Senegal na plataforma "X" reagiu ao acontecimento de forma polêmica, logo após a divulgação da decisão final da Corte Arbitral do Esporte (CAS), nesta terça-feira.
O perfil da seleção senegalesa publicou uma foto da cerimônia de premiação do título continental, acompanhada de uma legenda curta com duas estrelas e duas datas marcantes: 18 de janeiro de 2026 e 24 de novembro de 2026.
O perfil colocou uma estrela ao lado de cada data, em referência à conquista do título duas vezes nessas datas. A primeira corresponde à final do torneio, e a segunda, ao dia de hoje, em que a corte proferiu sua decisão.
Vale lembrar que o narrador argelino Hafid Derradji publicou um tuíte irônico após a decisão, no qual afirmou que a seleção senegalesa se tornou a primeira equipe da história a ser campeã duas vezes em uma mesma edição: uma dentro de campo e outra nos corredores dos tribunais.
Ao que parece, a seleção do Senegal recorreu à mesma ideia para celebrar o título e a derrota do Marrocos nessa disputa.
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Decisão histórica
Em uma reviravolta dramática que encerrou uma das crises mais polêmicas da história do futebol africano, a Corte Arbitral do Esporte anulou a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre a final da Copa Africana de Nações 2025. Com isso, devolveu o título ao Senegal, que venceu o Marrocos em campo por 1 a 0 na prorrogação, e pôs fim a uma disputa jurídica que durou cerca de dez meses.
Nesta terça-feira, a Corte Arbitral do Esporte anunciou a anulação da decisão da Comissão de Apelação da CAF, que, em 17 de março, havia considerado que a seleção senegalesa abandonou a final e concedido a vitória ao Marrocos por 3 a 0.
Com a nova decisão, o Senegal recupera o título conquistado em campo no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, após um confronto marcado por episódios excepcionais dentro e fora das quatro linhas.
A crise remonta aos minutos finais do tempo regulamentar. O placar apontava empate sem gols quando o árbitro marcou pênalti para o Marrocos, decisão que revoltou os jogadores senegaleses e o técnico Pape Thiaw.
Vários jogadores da seleção senegalesa deixaram o gramado e foram para o vestiário em protesto, o que paralisou a partida por cerca de 10 minutos, até que Sadio Mané interveio para convencer os companheiros e o treinador a voltar e concluir o jogo.
Com o reinício da partida, o Marrocos teve uma chance de ouro para decidir o título, mas Brahim Díaz desperdiçou o pênalti ao cobrá-lo com uma cavadinha, e a bola parou facilmente nas mãos do goleiro Édouard Mendy.
O jogo foi para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória do Senegal, dando ao país o segundo título de sua história, para o choque da torcida marroquina, que esperava ver sua seleção campeã em casa.
A confusão não terminou com o apito final. Houve clima tenso e bate-bocas entre alguns jornalistas marroquinos e o técnico do Senegal, Pape Thiaw, criticado pela decisão de mandar os jogadores de volta ao vestiário.
A entrevista coletiva do treinador após a partida foi cancelada, e ele pediu desculpas no dia seguinte, enquanto a CAF o suspendeu por cinco jogos em razão dos incidentes da final.
Dois meses depois da partida, a Comissão de Apelação da CAF tomou uma decisão segundo a qual o Senegal foi considerado desistente, concedendo ao Marrocos a vitória administrativa por 3 a 0, com base no artigo 84 do regulamento do torneio.