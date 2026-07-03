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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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No dia do confronto contra o Egito... a Liga Saudita fala australiano!

Austrália x Egito
Austrália
Egito
Copa do Mundo
Arábia Saudita
Al-Nassr
Al-Ettifaq
A. Papas
A. Postecoglou
Campeonato Saudita
Austrália
Egito
EUA
Arábia Saudita

Os “Faraós” se classificaram para as oitavas de final ao derrotar os “Cangurus”

Ontem, sexta-feira, ocorreu uma curiosa coincidência no Campeonato Saudita, em simultâneo com a última partida das seleções árabes nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, entre Egito e Austrália.

A seleção egípcia venceu a australiana nos pênaltis, durante a partida que as enfrentou na sexta-feira, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, classificando-se para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Poucas horas antes da partida, dois clubes sauditas anunciaram a contratação de treinadores australianos para comandá-los na próxima temporada de futebol 2026-2027.

O primeiro a anunciar foi o Al-Ittifaq, que divulgou, na manhã desta sexta-feira, a contratação do técnico australiano Arthur Papas, após ele ter conquistado o prêmio de melhor técnico da liga japonesa com o Cerezo Osaka na última temporada.

Poucas horas depois, o Al-Nassr anunciou, de forma surpreendente, a contratação de outro técnico australiano, Ange Postecoglou, para comandar a equipe nas duas próximas temporadas, sucedendo o técnico português Jorge Jesus.

Vale lembrar que a seleção egípcia enfrentará o vencedor da partida entre Argentina e Cabo Verde, que terá início em breve, na próxima terça-feira, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.

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