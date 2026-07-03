No dia do confronto contra o Egito... a Liga Saudita fala australiano!

Ontem, sexta-feira, ocorreu uma curiosa coincidência no Campeonato Saudita, em simultâneo com a última partida das seleções árabes nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, entre Egito e Austrália.
A seleção egípcia venceu a australiana nos pênaltis, durante a partida que as enfrentou na sexta-feira, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, classificando-se para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.
Poucas horas antes da partida, dois clubes sauditas anunciaram a contratação de treinadores australianos para comandá-los na próxima temporada de futebol 2026-2027.
O primeiro a anunciar foi o Al-Ittifaq, que divulgou, na manhã desta sexta-feira, a contratação do técnico australiano Arthur Papas, após ele ter conquistado o prêmio de melhor técnico da liga japonesa com o Cerezo Osaka na última temporada.
Poucas horas depois, o Al-Nassr anunciou, de forma surpreendente, a contratação de outro técnico australiano, Ange Postecoglou, para comandar a equipe nas duas próximas temporadas, sucedendo o técnico português Jorge Jesus.
Vale lembrar que a seleção egípcia enfrentará o vencedor da partida entre Argentina e Cabo Verde, que terá início em breve, na próxima terça-feira, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.