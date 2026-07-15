No cenário do Egito... Messi leva a Argentina à final da Copa do Mundo com uma virada alucinante contra a Inglaterra

A seleção argentina garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará a Espanha, após reverter o placar e conquistar uma vitória emocionante (2 a 1) sobre a Inglaterra, na noite desta quarta-feira, na semifinal disputada no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.

Os “dançarinos do tango” repetiram o cenário da partida contra o Egito, nas oitavas de final, quando estavam perdendo por 2 a 0 antes de se reerguerem e marcarem três gols nos últimos instantes da partida.

O primeiro tempo foi marcado por um clima tenso e confrontos repetidos entre os jogadores das duas seleções, uma continuação natural da longa história de rivalidade e equilíbrio entre as duas equipes.

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As tensões começaram cedo, quando uma discussão eclodiu entre vários jogadores, após uma entrada forte do argentino Enzo Fernández contra o inglês Elliot Anderson, levando à interrupção da partida em meio a protestos mútuos. Os atritos se repetiram em mais de uma ocasião durante o primeiro tempo, que foi marcado por muitos erros e entradas violentas.

Além disso, o árbitro americano Ismail Al-Fath mostrou o primeiro cartão amarelo da partida a Anderson, após uma entrada contra Lionel Messi, aos 37 minutos, antes de mostrar outro ao zagueiro argentino Lisandro Martínez, aos 42 minutos.

O clima tenso perdurou até o apito de fim do primeiro tempo, quando vários jogadores de ambas as seleções se dirigiram ao árbitro para discutir e contestar algumas de suas decisões, em meio à tensão que dominou a partida desde os primeiros minutos.

Um segundo tempo diferente

O segundo tempo foi diferente: a Inglaterra abriu o placar aos 55 minutos com um gol de Anthony Gordon, fazendo com que a seleção dos Três Leões recuasse para sua área, defendendo a vantagem diante de uma enxurrada de ataques argentinos, antes que Enzo Fernández conseguisse empatar aos 85 minutos, com um chute forte, aproveitando um passe de Lionel Messi.

Enquanto a partida caminhava para a prorrogação, Lautaro Martínez marcou o gol da vitória para a Argentina aos 90+2 minutos, com uma cabeçada após um cruzamento também de Messi, garantindo aos “dançarinos do tango” a vaga na final em um cenário dramático.

Com essa vitória, a seleção argentina dá continuidade à campanha de defesa do título mundial e enfrentará a Espanha na final do torneio no próximo domingo, depois que a “La Roja” derrotou a França por 2 a 0 na outra semifinal, ontem, terça-feira.







