A União das Federações Europeias de Futebol anunciou a nomeação do árbitro italiano Davide Massa para apitar a partida entre Barcelona e Aston Villa, marcada para esta terça-feira, dia 3 de novembro, no estádio Spotify Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2026-2027.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Massa conduzirá o aguardado confronto, com a assistência de seus compatriotas Alessio Berti e Filippo Meli como árbitros assistentes, enquanto Fabio Maresca ficará com a função de quarto árbitro.

Já o alemão Bastian Dankert será o responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo, com a assistência do suíço Lukas Fändrich.

Segundo confronto

Esta será a segunda vez que Davide Massa apita uma partida do Barcelona, depois de já ter conduzido a equipe catalã à vitória sobre o Eintracht Frankfurt pelo placar de 2 a 1, na temporada passada, no estádio Spotify Camp Nou.

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O Barcelona não apresentou uma atuação brilhante naquela partida, mas conseguiu reverter a desvantagem graças a dois gols marcados por Jules Koundé.

Após três rodadas da fase de liga, o Aston Villa segue sua caminhada com aproveitamento perfeito, fazendo parte do grupo de equipes que venceram todos os seus jogos, ao lado de Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid e Real Betis.

Por outro lado, o Barcelona iniciou sua caminhada europeia com duas vitórias, antes de sofrer a derrota na última rodada no estádio Parc des Princes diante do Paris Saint-Germain.

Hansi Flick e seus jogadores, que recuperaram seu melhor nível durante o confronto com o Alavés no último sábado, buscam aproveitar a visita da equipe inglesa ao estádio Spotify Camp Nou para voltar ao caminho das vitórias na Liga dos Campeões da Europa e dar mais um passo rumo à classificação direta às oitavas de final.