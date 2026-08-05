Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Takehiro TomiyasuImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

No Ajax, Takehiro Tomiyasu de saída passa por exames médicos em seu novo clube

Mercado da bola
Ajax
Crystal Palace
T. Tomiyasu

É questão de tempo até o Crystal Palace anunciar a chegada de Takehiro Tomiyasu. O especialista em mercado Fabrizio Romano informa que o japonês foi aprovado nos exames médicos e colocará sua assinatura em contrato dentro de 48 horas.

Tomiyasu atuou pelo Ajax nos últimos seis meses, mas a passagem não foi um grande sucesso. O defensor primeiro precisou se recuperar de sua lesão e, quando ficou apto, o técnico Fred Grim quase não o utilizou: 236 minutos em 7 partidas.

A chance de uma permanência mais longa de Tomiyasu, que assinou por seis meses, já era considerada bastante improvável na temporada passada. Não em último lugar pelo que ele estava acostumado a receber no Arsenal.

O agora lateral-esquerdo de 27 anos não podia reclamar de falta de interesse e, por algum tempo, pareceu que daria sequência à carreira na Serie A. O Venezia demonstrou muito interesse, mas o acordo não se concretizou.

O Palace ainda não está particularmente ativo no mercado de transferências, embora tenha vendido o zagueiro Maxence Lacroix ao Chelsea. The Blues pagaram mais de 60 milhões de euros.

Liga da Conferência
Ajax crest
Ajax
AJX
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
Amistosos de clubes
Fulham crest
Fulham
FUL
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Além disso, o clube deixou Danny Imray sair para o Wrexham AFC. O ala-direito rendeu ao Palace, segundo relatos, 5,85 milhões de euros.

O único reforço até agora é Óscar Mingueza. O ex-defensor do FC Barcelona chegou sem custos após deixar o Celta de Vigo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google