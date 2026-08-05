É questão de tempo até o Crystal Palace anunciar a chegada de Takehiro Tomiyasu. O especialista em mercado Fabrizio Romano informa que o japonês foi aprovado nos exames médicos e colocará sua assinatura em contrato dentro de 48 horas.

Tomiyasu atuou pelo Ajax nos últimos seis meses, mas a passagem não foi um grande sucesso. O defensor primeiro precisou se recuperar de sua lesão e, quando ficou apto, o técnico Fred Grim quase não o utilizou: 236 minutos em 7 partidas.

A chance de uma permanência mais longa de Tomiyasu, que assinou por seis meses, já era considerada bastante improvável na temporada passada. Não em último lugar pelo que ele estava acostumado a receber no Arsenal.

O agora lateral-esquerdo de 27 anos não podia reclamar de falta de interesse e, por algum tempo, pareceu que daria sequência à carreira na Serie A. O Venezia demonstrou muito interesse, mas o acordo não se concretizou.

O Palace ainda não está particularmente ativo no mercado de transferências, embora tenha vendido o zagueiro Maxence Lacroix ao Chelsea. The Blues pagaram mais de 60 milhões de euros.

Além disso, o clube deixou Danny Imray sair para o Wrexham AFC. O ala-direito rendeu ao Palace, segundo relatos, 5,85 milhões de euros.

O único reforço até agora é Óscar Mingueza. O ex-defensor do FC Barcelona chegou sem custos após deixar o Celta de Vigo.