A volta de Frenkie de Jong aos gramados está próxima, mas recuperar sua vaga de titular no Barcelona não será um passeio, e sim uma batalha de verdade, possivelmente a mais difícil de sua trajetória com os blaugranas, diante das grandes mudanças que ocorreram no meio-campo da equipe durante seu período de ausência.

Esse é o resumo do forte alerta feito pelo ex-jogador holandês Khalid Boulahrouz a seu compatriota Frenkie de Jong, ao afirmar que o caminho até a escalação titular ficou mais complicado do que nunca.

Em uma análise que chamou atenção no canal "Ziggo Sport", reproduzida pelo jornal "Sport", Boulahrouz disse que a chegada de Rodri mudou completamente o cenário no meio-campo do Barcelona, e que o holandês enfrentará uma concorrência muito mais acirrada do que antes de sua lesão.

O ex-zagueiro de Chelsea e Sevilla garantiu que Rodri se tornou um jogador indispensável no sistema do técnico Hansi Flick: "Enquanto o Rodri estiver ali, acredito que essa continuará sendo a posição dele. É um titular indiscutível e, atualmente, o melhor meio-campista do mundo. Sabe interceptar bolas, atacar e tem impacto imediato. É a opção ideal para essa função."

Boulahrouz explicou que, com Rodri como ponto de equilíbrio fixo à frente da defesa, e com as posições mais ofensivas normalmente reservadas a Dani Olmo ou Fermín López, Frenkie será obrigado a disputar diretamente com Pedri a vaga restante no meio-campo.

E acrescentou, rindo: "Será uma disputa de verdade entre Pedri e Frenkie. Os dois são jogadores excelentes. Pessoalmente, gosto de ver o Frenkie jogar. Ainda assim, são dois tipos diferentes de jogador."

Ele detalhou a diferença entre os dois astros: "O Pedri se concentra mais em chegar aos atacantes. É o elo entre o meio-campo e o ataque. O Frenkie, por sua vez, é um armador, o primeiro jogador que a equipe procura ao construir o jogo desde trás. Normalmente é o primeiro ponto de ligação. É um jogador importante para o time, com ou sem a bola."

Apesar dessa concorrência feroz, Boulahrouz não descartou uma solução que permita ao treinador alemão escalar os três meio-campistas juntos, encerrando sua fala: "Acredito que eles também podem jogar muito bem como um trio."

A solução está em não colocar Pedri e De Jong frente a frente, mas sim escalar o trio em um mesmo sistema integrado, no qual Rodri seja a peça fixa e intocável como articulador à frente da defesa, enquanto os outros dois astros se complementam nas funções. Essa alternativa significa transformar a briga individual por uma vaga em um triângulo de ouro que reúne o melhor desarmador do mundo, o principal armador e o elo mais perigoso em direção ao ataque.

Frenkie, que tem contrato com o Barcelona até 2029, está nas etapas finais da recuperação da lesão no joelho sofrida durante a Copa do Mundo, e seu maior desafio agora é convencer Flick de que merece retomar seu lugar em um meio-campo que conta também com Marc Bernal e Gavi, em um momento em que surgiram relatos indicando que o treinador pensa seriamente em utilizá-lo como zagueiro central.



