Ninguém está acima do projeto... A aposta de Yassir coloca o Al-Ahly diante de uma bomba-relógio

O que está acontecendo no Al-Ahly já não é mais apenas uma movimentação rotineira no mercado de transferências, mas se transformou em um projeto técnico integrado liderado pelo técnico alemão Matthias Jaissle, que parece disposto a abrir mão de grandes nomes caso eles não se encaixem em sua filosofia dentro de campo.

Nas últimas semanas, o nome do Al-Ahly foi associado à saída de mais de um craque, começando pelo argelino Riyad Mahrez, cujo contrato com o clube foi rescindido, além da não renovação do contrato do marfinense Frank Kessié, e chegando às notícias que falam sobre a possibilidade de saída de Ivan Toni e Roger Ibáñez — uma medida que reflete que o critério não é mais o valor do jogador ou seu histórico, mas sim o quanto ele se encaixa no novo projeto técnico.

Embora essa tendência conceda a Yassir total liberdade para montar o time que ele deseja, ela também coloca o Al-Ahly diante de uma aposta que pode se tornar uma faca de dois gumes, pois o sucesso dará ao técnico uma posição excepcional, enquanto o fracasso poderá transformá-lo no primeiro a ser acusado de abrir mão das estrelas do time.

Um novo projeto que não leva em conta nomes

Desde sua chegada ao Al-Ahli, Yaisle demonstrou um claro apego às suas ideias táticas, mas a nova temporada parece totalmente diferente, depois que ele decidiu montar um time capaz de exercer pressão alta e manter a posse de bola intensa durante os 90 minutos.

Esse estilo exige um tipo específico de jogadores, que possuam grande preparação física e capacidade de correr e pressionar continuamente, o que levou a comissão técnica a reavaliar todos os jogadores, sem exceção.

Portanto, o estrelato ou a popularidade não são mais suficientes para garantir a permanência; a questão mais importante dentro do Al-Ahly passou a ser: o jogador é capaz de cumprir o que o técnico exige?

E foi aí que começaram a surgir os contornos da revolução técnica, que pode levar à saída de nomes que, até pouco tempo atrás, eram os pilares fundamentais da equipe.

Sacrificar as estrelas... um risco calculado

Abandonar uma dupla do calibre de Riyad Mahrez e Kessie não foi uma decisão fácil, mas enviou uma mensagem clara de que o projeto é mais importante do que qualquer nome, independentemente de seu valor técnico ou comercial.

O mesmo se aplica às notícias que circulam sobre o futuro de Kessié, Tony e Ibáñez, que indicam que a diretoria concedeu a Yaisle amplos poderes para reformular o time de acordo com suas necessidades, e não com base na popularidade dos jogadores.

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Por outro lado, porém, livrar-se dessa quantidade de experiência acarreta um grande risco, pois esses jogadores possuem alta qualidade e capacidade de decidir partidas, mesmo que não sejam os mais adequados do ponto de vista tático.

Por isso, quaisquer novas contratações assumirão uma grande responsabilidade, pois não serão chamadas apenas a substituir os nomes que partiram, mas também a provar que o novo projeto vale todas essas sacrifícios.

Entre o sucesso e o fracasso

Se Yaisle conseguir construir um sistema integrado capaz de conquistar títulos, suas decisões serão vistas como corajosas e proativas, e ele será reconhecido por ter tido a ousadia de tomar decisões que ninguém mais teria tomado.

Já se o Al-Ahly tropeçar, todos esses assuntos voltarão à tona, e a pergunta passará de “Por que Mahrez se foi?” para “Sua saída foi um erro?”, e de “Por que dispensaram Kessie ou Tony?” para “Quem vai substituí-los?”.

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No futebol, são apenas os resultados que determinam se as decisões estão certas ou erradas; por isso, Yaisle não está apostando apenas em um novo estilo de jogo, mas também em seu futuro no Al-Ahly.

E talvez por isso os próximos meses pareçam ser os mais difíceis na trajetória do técnico alemão, pois seu projeto não se limita a mudar o estilo de jogo, mas se estende à reformulação completa da identidade do time.

Uma bomba-relógio dentro do Al-Ahly

O Al-Ahly pode estar às vésperas de uma fase histórica se o novo projeto der certo, mas, ao mesmo tempo, enfrenta uma bomba-relógio, pois a dispensa das estrelas não deixa margem para recuo.

Ou Yaisle consegue formar um time mais agressivo, coeso e capaz de impor seu estilo, ou essas decisões se tornarão um fardo que o perseguirá a cada resultado negativo.

Por isso, a próxima temporada não será apenas um teste para os jogadores, mas sim o verdadeiro teste à própria filosofia de Yaisle... uma filosofia que não acredita em nomes, mas sim que o sistema é sempre maior do que qualquer estrela.