O futebol sempre conectou culturas, mas poucas colaborações recentes traduzem essa realidade tão bem quanto o novo projeto da Nike com a Kids Of Immigrants.

A marca de streetwear e de atuação comunitária sediada em Los Angeles voltou a se unir à Nike para apresentar uma coleção de dois modelos de calçados que celebra o futebol no campo e no asfalto. Em sua primeira incursão no segmento de calçados de alto desempenho para futebol, a marca reinterpreta a icônica linha Nike Tiempo a partir das origens dos fundadores Daniel Buezo e Weleh Dennis.

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Em vez de tratar o modelo apenas como uma peça para uso fora de campo, Buezo e Dennis buscaram inspiração nos terrenos montanhosos dos países de origem de suas famílias, Honduras e Libéria. Embora estejam em lados opostos do Atlântico, os dois países compartilham uma paixão intensa pelo futebol praticado nas comunidades.

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Essa energia em comum aparece em toda a coleção em um degradê vibrante de amarelo e laranja, escolhido para transmitir alegria, energia e confiança inabalável. O visual combina referências ao acervo da Nike Football com detalhes exclusivos das duas marcas e cadarços estampados. A coleção reúne dois modelos complementares, feitos tanto para a disputa de 90 minutos quanto para a vida depois do jogo.

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Em campo, a Nike Tiempo Maestro Elite x Kids Of Immigrants usa o couro tecnológico FlyTouch para oferecer toque, controle de bola e resposta de alto nível durante as partidas. Fora do gramado, a Nike Tiempo Streetgato x Kids Of Immigrants leva essa mesma essência do futebol às quadras de concreto, às quadras cercadas e às esquinas, em homenagem aos espaços dos bairros onde nascem o estilo autêntico e a cultura comunitária.

Após colaborações que incluíram o Air Max Sunder, lançamentos de roupas e iniciativas de futebol comunitário, como a série de torneios Toma el Juego, este lançamento é a expressão mais completa da parceria no futebol até agora.

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Compre: chuteiras Nike x Kids Of Immigrants Tiempo

A coleção já está disponível em todo o mundo na Nike SNKRS, no nike.com e em lojas selecionadas.