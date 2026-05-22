Nijhuis revela como a KNVB conseguiu evitar um grande escândalo em torno da prisão de Dieperink

Bas Nijhuis comentou no programa “Vandaag Inside” a situação envolvendo Rob Dieperink e o papel da KNVB. O árbitro foi preso em Londres após a partida da Conference League entre Crystal Palace e Fiorentina (3 a 0).

Dieperink foi detido sob suspeita de três crimes, incluindo o abuso sexual de um menor. Entretanto, todas as acusações contra Dieperink foram arquivadas pela polícia de Londres por falta de provas.

Nijhuis explica o que aconteceu. “Houve um alvoroço no De Telegraaf de que ele havia sido preso sob suspeita de abuso sexual de um rapaz de 17 anos. Essa era, naturalmente, a versão da história. A notícia veio a público através do The Sun, foi então divulgada pelo De Telegraaf e se tornou uma grande notícia.”

No fim das contas, nada pôde ser provado no caso envolvendo Dieperink. “A KNVB agiu bem ao dar transparência ao De Telegraaf, pois eles queriam colocar manchetes totalmente diferentes.”

O chefe dos árbitros, Raymond van Meenen, convidou então o jornal. “Vamos simplesmente contar a vocês o que aconteceu a partir de 9 de abril”, descreve Nijhuis a abordagem de Van Meenen. “Ele mostrou tudo. A história saiu bem no jornal e, dessa forma, tudo correu bem.”

Johan Derksen espera que o árbitro venha a sofrer muito com as acusações. “Essa é a questão agora. A FIFA disse que ele não irá para a Copa do Mundo. Isso foi uma decepção para ele. Mas a FIFA, naturalmente, quer árbitros com conduta irrepreensível. É simplesmente um assunto muito delicado”, avalia Nijhuis.

Nijhuis espera que a UEFA volte a designar Dieperink para a Liga dos Campeões. Ele acha que, antes de se tomarem medidas, é preciso provar que o árbitro realmente fez algo. “A única vantagem que você tem é que nunca iria dar em cima de garotos de 17 anos”, brinca Derksen, ao que Nijhuis responde com uma risada.