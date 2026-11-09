Bas Nijhuis criticou Danny Makkelie nesta segunda-feira, no Vandaag Inside, pelo pênalti marcado a favor do Feyenoord no domingo, na visita ao sc Heerenveen (5 a 3). Segundo o árbitro, que está em recuperação, a bola não precisava necessariamente ter ido para a marca do pênalti.

Após meia hora de jogo, Givairo Read cruzou pela direita. A bola bateu de maneira involuntária no braço de Vasilios Zagaritis, jogador do Heerenveen. Makkelie inicialmente não marcou o pênalti, mas mudou de ideia após receber uma indicação do árbitro assistente.

"Não concordei totalmente. Danny disse que um braço de apoio precisa estar pendurado. Mas este também é um braço de apoio", afirmou Nijhuis, em tom crítico, enquanto deixava o braço esquerdo visivelmente apoiado.

"Danny diz que um braço de apoio precisa estar estendido diretamente abaixo do corpo. Mas, se você cai sobre o cotovelo, ele também pode ser um braço de apoio", explicou o experiente árbitro de Enschede. "E aí o que importa é onde a bola toca em você. Se ela bate na mão ou no braço estendido, você marca o pênalti. Mas, se bate no braço de apoio, não é pênalti de jeito nenhum."

"O árbitro assistente recomendou o pênalti. E Danny seguiu a recomendação. Pelo visto, o VAR também considerou que era pênalti. E, mesmo que não fosse um braço de apoio, ele ainda estava perto do corpo. Na minha opinião, isso não é toque de mão. Mas estou curioso para saber o que vão dizer em Zeist", acrescentou Nijhuis.

O pênalti discutível irritou Arnold Bruggink, comentarista da ESPN. "Quem decide isso é o árbitro assistente. Makkelie não marcou o pênalti, mas onde está o VAR? O VAR precisa mesmo intervir aqui: 'Pessoal, vocês estão muito enganados.' Por favor!"

"Uau, acho isso realmente inacreditável", disse Bruggink, que entende perfeitamente a reação das arquibancadas à decisão controversa da equipe de arbitragem. "Não consigo entender absolutamente nada disso!"