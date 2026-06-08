Nigel de Jong dá um sinal muito claro a Arne Slot sobre a Seleção Holandesa

Atualmente, não há nenhuma vaga para o cargo de técnico da seleção holandesa, segundo informou Nigel de Jong em entrevista à revista Voetbal International. Ele ressalta que Ronald Koeman é o técnico da seleção holandesa.

O contrato de Koeman com a KNVB termina após a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. O ex-zagueiro ainda não tomou nenhuma decisão sobre seu futuro.

“Também não tenho vontade de especular sobre isso. Ronald é o nosso técnico e temos muita confiança nele, assim como ele em nós”, continua De Jong.

O ex-meio-campista do Ajax e do AC Milan, entre outros, afirma que, portanto, não há nenhuma vaga para o cargo de técnico da seleção no momento.

“Agora, só o Mundial importa. Tudo o que vier depois fica em segundo plano. É claro que levamos em conta todos os cenários, mas, no momento, não há vaga.”

Segundo Valentijn Driessen, do De Telegraaf, Arne Slot está louco para assumir a seleção holandesa. “Ele está implorando de joelhos por esse cargo”, disse o chefe de futebol.