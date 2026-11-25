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Nicolo Barella elogiou Francesco Pio Esposito, jovem promessa da Inter, e afirmou que o atacante tem tudo para brilhar no mais alto nível. O meio-campista também falou sobre o retorno do capitão Lautaro Martinez antes de um compromisso europeu decisivo.

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A ascensão de Pio Esposito

O meio-campista da Inter Nicolo Barella demonstrou muita confiança no talento do jovem atacante Pio Esposito e afirmou que ele já mostra seu valor em grandes jogos. Esposito tem chamado a atenção com suas atuações pelo clube e pela seleção, especialmente nas partidas recentes da Itália. Barella destacou a versatilidade do jovem, que atua bem tanto dentro quanto fora da área.

“Acho que Esposito já está mostrando seu potencial, mas ainda tem espaço para melhorar. Ele consegue fazer de tudo, e faz bem, dentro e fora da área. Precisamos aproveitar isso. Ele mostrou seu valor pela seleção, até mesmo contra um adversário como a França. Também quero parabenizá-lo pela forma como tem trabalhado desde que chegou aqui e por ouvir os conselhos”, disse Barella em entrevista à TNT Sports Mexico, conforme reproduzido pelo TUTTOmercatoWEB.

Barella pede cautela com as expectativas sobre Pio

Barella tratou de conter a empolgação crescente em torno de Pio. O jovem atacante começa a ser comparado a nomes históricos do futebol italiano, como Christian Vieri e Luca Toni, mas o meio-campista ressaltou que, apesar do início promissor, ainda há um longo caminho até que ele possa ser colocado no mesmo patamar.

Embora reconheça o potencial do jovem, Barella deixou claro que Pio precisa de espaço para se desenvolver sem o peso dessas comparações.

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“Há alguma semelhança com Toni ou Vieri? Estamos falando de jogadores que fizeram história. Pio ainda tem muito a mostrar, mas começou muito bem. Não há comparação, e desejo a ele tudo de bom”, acrescentou.

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O retorno de Lautaro Martinez

A Inter ganha um reforço com o retorno de Lautaro Martinez, jogador que Barella considera fundamental para a identidade e o sucesso do time. Enquanto se prepara para enfrentar o Stuttgart pela Champions League, a equipe conta novamente com seu capitão, cuja disponibilidade representa um impulso psicológico e tático importante. Barella reconheceu que outros jogadores corresponderam durante a ausência do argentino, mas ressaltou que sua presença é insubstituível pela liderança e pelo histórico de conquistas internacionais.

“Lauti é nosso capitão, quem mais ganhou em nível internacional e uma peça muito importante do time. No futebol, porém, é preciso ter tempo para se recuperar, e aqueles que jogaram em seu lugar foram muito bem. Mas, agora que ele voltou, estamos muito felizes por tê-lo de volta em campo”, explicou Barella.

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Inspiração em Bellingham

Ao falar sobre o futebol atual, Barella revelou sua admiração por Jude Bellingham, astro do Real Madrid. O jogador da seleção italiana descreveu o inglês como o atleta mais completo que já enfrentou e destacou sua capacidade de influenciar todas as fases do jogo. Barella admitiu que procura aprender constantemente com outros jogadores da Europa, independentemente da atenção que recebem da imprensa, para aprimorar seu futebol no meio-campo da Inter.

“No futebol de hoje, gosto de observar todos os jogadores. Há algo a aprender com cada um, até com aqueles que são menos elogiados. Provavelmente, meu favorito hoje é Bellingham, porque ele sabe fazer de tudo. É completo, e você percebe isso quando joga contra ele”, observou Barella.