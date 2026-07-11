Nico Williams: Os desafios da vida me ensinaram muito... e dei o meu melhor contra a Bélgica

Nico Williams, astro da Espanha, confirmou sentir-se livre e aliviado após a classificação de sua seleção para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, após a emocionante vitória sobre a Bélgica, ressaltando que passou por um ano difícil e repleto de sofrimento.

De acordo com o que o jornal espanhol “Marca” divulgou a partir das declarações de Nico Williams na zona mista após o término da partida, o jogador falou sobre seus sentimentos, dizendo: “Sinto-me livre. Os últimos tempos, e este ano em particular, foram um sofrimento amargo para mim. Mas, de qualquer forma, acho que a vida é assim: ela nos dá golpes e precisamos nos levantar novamente.”

E acrescentou: “Essa é uma lição que aprendi com a vida. Estou muito feliz por ajudar a equipe, pois isso é o mais importante para mim, e sempre vou manter esse sorriso que me caracteriza e minha visão positiva”.

O craque da seleção espanhola continuou falando sobre o apoio que recebeu, dizendo: “Com certeza tive o apoio de todo o grupo; todos me apoiaram desde o primeiro momento, porque sabem o quanto sofri. Na partida contra o Uruguai aconteceu o que aconteceu, como todos vocês sabem. Voltei, joguei hoje e acho que fiz uma das minhas melhores partidas.”

E concluiu: “Há também minha família, que sempre me impulsiona para frente e me apoia, como sempre fazem, com amor incondicional. Meu irmão, meus amigos e minha namorada estão sempre ao meu lado. É um grande orgulho para mim estar aqui e contar com o apoio da minha família, e não quero falar mais sobre isso porque o assunto me emociona.”