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Surgido no Reino Unido, o rumor sobre a ida de Nico Paz para o Manchester United ganha cada vez mais força nos últimos dias. Depois de marcar dois gols contra o clube na Champions League, o argentino passou ao topo da lista de desejos dos Red Devils. A chegada de Mauricio Pochettino ao comando da equipe deu ainda mais impulso a esse interesse. Além do Como e do Real Madrid, portanto, há mais um forte interessado no jogador que, na Argentina, já foi apelidado de herdeiro de Lionel Messi.

Enquanto o futuro de Bruno Fernandes em Old Trafford fica cada vez mais incerto, o Manchester United já teria identificado seu substituto. Trata-se justamente do meia-atacante de Tenerife, segundo o Sun e com confirmação do Telegraph.

Depois de um início marcado por recordes negativos, os Red Devils estão prontos para investir pesado já em janeiro para atender aos pedidos de Pochettino por um jogador criativo, um defensor e um atacante. Sabendo que Paz não mudará de clube na próxima janela de transferências, os ingleses voltarão à carga no meio do ano, quando o contrato dele com o Como, que termina em 30 de junho de 2028, entrará em seu último ano.

Vale lembrar que, no meio do ano passado, o Como comprou os direitos de Nico Paz do Real Madrid por 60 milhões de euros, mas os espanhóis mantiveram a possibilidade de recomprá-lo no meio de 2027 por 80 milhões, uma cláusula exclusiva, na prática, para o time de Mourinho e Perez. Os planos do Real Madrid, portanto, incluem o retorno do jogador, mas a convivência com Jude Bellingham pode complicá-los. Os dois poderiam acabar ocupando espaços semelhantes em campo, e é justamente isso que o United tentará explorar.

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Se o Real decidir abrir mão do jogador, o Como ficará livre para mantê-lo e, eventualmente, vendê-lo por ofertas superiores a 80 milhões, com valores que podem chegar a 100 milhões. São dias, e serão meses, de decisões importantes para os clubes envolvidos nessa grande operação e para o próprio jogador de 22 anos: de um lado, o Como, que o levou ao futebol de alto nível; do outro, o Real, que poderá levá-lo de volta para casa. À espera está o Manchester United, com Pochettino já encantado pelo compatriota e interessado em colocá-lo no centro de seu novo ciclo.